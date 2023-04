Horóscopo da Sexta

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Pelas próximas semanas, o trânsito de Mercúrio retrógrado vai aumentar o risco de você ter problemas com seus bens, dinheiro e investimentos. Aumente a frequência com que costuma checar suas contas bancárias e aplicações, cuidado com os cartões e se puder, troque suas senhas. Melhor prevenir do que ter que remediar!



TOURO 21/04 a 20/05

A sexta começa com Mercúrio fazendo retrogradação no seu signo: nessa fase de algumas semanas, é bom você revisar planos, prestar atenção à sua comunicação falada e escrita e ter mais cuidado ao se deslocar ou dirigir. Se puder, evite começar qualquer coisa nova que seja importante: são muitos os riscos de transtornos.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Seu regente Mercúrio fica retrógrado hoje, no signo de Touro, o que trará lembranças e preocupações com coisas do passado que ficaram mal resolvidas ou em suspenso. Esses assuntos podem se reapresentar na sua mente, e talvez seja hora de fechá-los de vez, seja com ações, se possível, ou com apoio terapêutico, se não.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Mercúrio retrógrado a partir de hoje pode atrapalhar as comunicações com alguns amigos ou coletivos dos quais você faz parte, mas também traz a oportunidade de acertos de contas e diálogos construtivos se há desavenças com alguém do círculo de amizades. Momento, também, de revisão de objetivos de vida. Faça ajustes!



LEÃO 23/07 A 22/08

Começamos mais um período de retrogradação de Mercúrio: para o leonino, isso trará oportunidades de revisar o planejamento de carreira e fazer os ajustes necessários ou desejados. Uma oportunidade de trabalho que não se concretizou pode reaparecer: é hora de aproveitar, mas não busque a mudança: deixe ela vir até você.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Mercúrio, seu planeta regente, fica retrógrado hoje: você deve ter cuidados adicionais em alguns assuntos. Se está de viagem marcada, revise os documentos, horários e programações ou compromissos assumidos; se está envolvido com provas, trabalhos acadêmicos ou semelhantes, pode enfrentar alguns problemas. Paciência.



LIBRA 23/09 A 22/10

Não adiantar tampar o sol com a peneira: se há algum assunto escabroso ao qual você falhou em dar atenção ultimamente, ele irá bater à sua porta, exigindo resolução. Aproveite para resolver de vez! Nas próximas semanas, evite negócios arriscados e fique de olho nos seus investimentos, principalmente os especulativos.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Atenção, escorpiano: Mercúrio fica retrógrado em Touro e vai trazer conversas e ajustes importantes com seu par afetivo, sócios, clientes ou prestadores de serviços. Não é tempo de assinar contratos novos; em vez disso, revise os que já estão em andamento. Na vida amorosa, assuntos inacabados podem retornar.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

É hora de revisar o que na sua rotina pode estar atrapalhando a sua produtividade e prejudicando a sua qualidade de vida: amarre as pontas soltas do seu dia-a-dia, reorganize sua agenda e atividades e cuide da sua saúde. Um sintoma ou doença que não ficou bem curado pode retornar: agende logo consultas e exames!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Mercúrio fica retrógrado, e pode trazer de volta alguém do passado, que mexeu com seu coração, mas deixou aquela sensação de mal resolvido. É válido o contato, mas definição, mesmo, só quando esse trânsito acabar. Aproveite também para rever sua relação com filhos e para retomar projetos criativos que engavetou.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Lá vem mais um Mercúrio retrógrado, e esse vai trazer revisões em assuntos familiares e do lar para você. Algo que não foi resolvido a contento, seja na vida doméstica, seja nas relações com parentes, pode ressurgir para receber uma resolução ou ponto final. Nas próximas semanas, seja cuidadoso nas comunicações.



PEIXES 20/02 A 20/03

Inaugura-se hoje mais uma temporada de Mercúrio retrógrado: esse trânsito pode trazer chateações relacionadas com seus eletrônicos, aplicativos e veículos. Tenha cuidado com eles e providencie consertos logo, se for o caso. Dedique mais tempo a revisar seus escritos e preste atenção ao que diz e entende. Distração!

