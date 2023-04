Horóscopo da Sexta

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Nesta sexta, é possível que através de uma conversa ou troca de mensagens você se sinta mais próximo de alguém, e um sentimento diferente começa a surgir ou se intensifica. Aposte, que a chance de dar certo é alta! O alerta vai para a vida financeira: não conte com a sorte e se prepare para lidar com imprevistos.



TOURO 21/04 a 20/05

Você pode estar se sentindo numa espécie de rotação acelerada, que não é comum aos taurinos. Essa diferença de ritmo pode causar atritos com pessoas próximas, que sentem que estão perdendo espaço na sua vida. Não seria o caso de diminuir o passo? O dia é bom para pensar em investimentos que garantam o seu futuro.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Você está encantador hoje, geminiano: aproveite essa luz que o ilumina para abrir seus caminhos por aí. O dia é ótimo para usar o que você domina bem, que é a arte de conquistar as pessoas pelo seu poder de argumentação. Que tal investir um tempo, também, em alguma atividade artística? Isso vai acalmar sua mente.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Sua mente vai estar criativa para pensar em formas de aumentar os ganhos: em vez de ficar só imaginando, aproveite o dia para começar a executá-las. Nos seus círculos sociais, alguém pode vir com uma conversa estranha para sensibilizar você e pedir um favor ou dinheiro: é aconselhável não ceder. Revise uma meta hoje!



LEÃO 23/07 A 22/08

Atenção à postura hoje no ambiente de trabalho ou em eventos sociais: as pessoas estarão observando você e prontas para formar opiniões. Que impressão você quer causar? Na vida íntima, a sexta-feira promete: a Lua no seu signo em bom intercâmbio com Vênus traz romantismo e sedução. Solteiros: alguém perto está de olho!



VIRGEM 23/08 A 22/09

É hora de olhar para dentro de si e pensar sobre os seus caminhos profissionais: eles estão falando ao seu espírito? Você está de fato contribuindo com algo maior para o seu entorno? Conte com ajuda ou apadrinhamento de alguém que quer ver você crescer. Se estiver viajando ou longe de casa, o dia pede mais prudência.



LIBRA 23/09 A 22/10

Nesta sexta, o destaque é para o convívio com amigos ou grupos, com os quais você aprenderá coisas novas e expandirá sua visão do mundo. Vale organizar um grupo de estudo ou leitura para hoje, ou mesmo um encontro terapêutico ou espiritual. Se contava com ajuda externa para algo, pode não rolar: tenha outro plano.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O escorpiano hoje deve procurar ser visto e notado: no trabalho, assuma a dianteira para resolver situações complicadas, que disso sairá algum ganho para você. Pode haver uma surpresa positiva relacionada a um investimento ou questão judicial. No casamento ou namoro, clima tenso: está difícil entender o parceiro.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

O amor pode chegar como um facho de luz na sua vida: a sexta-feira vem com encanto e positividade, trazendo um encontro com alguém que compartilha as mesmas crenças e filosofias de vida que você. Mas para ter seu caminho livre para curtir hoje, é bom deixar os afazeres e responsabilidades todos bem resolvidos.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Conte com a ajuda do céu hoje para resolver problemas e melhorar seu estado de saúde. Faça a sua parte abordando as dificuldades com confiança, que o resto vai se resolvendo. Você pode ter uma ajuda preciosa para isso! Persista num hábito saudável e veja os resultados. Cuidado com relações de dinâmica tóxica.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Descongele o coração, aquariano: tem romance no ar e é dos bons! Vênus transita no seu setor das paixões, e a Lua, no dos relacionamentos firmes: é tempo de se abrir para o amor. Mas antes de voar, é bom se certificar de que tudo em casa ou com a família está nos conformes, para não ter que frustrar seus planos.



PEIXES 20/02 A 20/03

A beleza da simplicidade da vida é o que vai atingir o pisciano em cheio hoje: você encontrará deslumbramento em fazer coisas rotineiras com pessoas que são importantes para o seu coração. A alegria estará mais nas companhias do que na atividade em si. Se for passear, atenção especial aos trajetos e informações.

