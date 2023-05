Horóscopo da Sexta

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Todos os signos são afetados pelo eclipse lunar de hoje, ainda que ele não seja visível no Brasil. Para o ariano, movimentará oportunidades de extrair vantagens e resultados a partir dos riscos que você assumir. Irá, também, atuar sobre questões judiciais, patrimoniais, financeiras e seu poder pessoal. Muita intuição.



TOURO 21/04 a 20/05

O eclipse lunar de hoje acontece com o Sol e Urano, ambos em seu signo, em posição de confronto com a Lua. Esse evento reverberará em um processo de libertação de amarras e reinvenção do seu próprio Eu. É dia de revisar os vínculos que o aprisionam e traçar rotas de fuga. Não tenha medo de surpreender as pessoas.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

O eclipse da Lua inaugura uma nova era na sua produtividade e lida com a saúde, afazeres e rotina, tanto de trabalho quanto pessoal. Nos próximos meses pode haver uma mudança de emprego ou na estrutura da sua vida profissional, e o período favorece também tratamentos de saúde de todos os tipos. Hoje, imprevistos.



CÂNCER 21/06 A 22/07

O eclipse lunar de hoje pode vir com muitas novidades para o canceriano, começando pelo surgimento de um novo amor, passando pela possibilidade de uma gravidez e ainda trazendo novos projetos criativos e oportunidades ricas de diversão nos próximos meses. Hoje, pode ocorrer atração inesperada por uma pessoa amiga.



LEÃO 23/07 A 22/08

Vamos de eclipse: a Lua será escurecida pelo Sol, e mesmo que não seja visível daqui do Brasil, impactará sua vida familiar com novidades ou reorganizações nos próximos meses. Isso pode ter a ver com novas oportunidades que surgem no setor da carreira. Hoje, prepare-se para o inesperado agindo sobre você de algum modo.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Hoje tem eclipse lunar, e esse irá disparar na sua vida acontecimentos que podem incluir novos aprendizados, mudanças de residência, viagens, comunicados ou respostas sobre algum assunto que você estava esperando. Não tenha medo de abraçar o novo. Hoje, cuidado ao se deslocar, principalmente se estiver viajando.



LIBRA 23/09 A 22/10

Um eclipse é sempre um evento transformador, e o lunar desta sexta-feira vai movimentar e redefinir os rumos da sua vida financeira nos próximos meses. Podem surgir novas fontes de renda ou ganhos financeiros que vêm de circunstâncias inesperadas. Hoje, entretanto, é preciso estar atento ao seu dinheiro. Não invista.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O eclipse lunar de hoje impacta você muito diretamente, já que ocorre em seu signo. Além da influência direta sobre seu bem-estar, podendo trazer sintomas desagradáveis no seu corpo, repercutirá também ao longo dos próximos meses numa reestruturação profunda das suas relações e parcerias. Hoje, aguarde conflitos.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

O eclipse lunar que acontece nesta sexta é impactante para o sagitariano, porque ocorre no seu setor do inconsciente, memórias e saúde mental. É possível que você tenha que encarar de frente traumas antigos que pensava já ter superado: acolha isso como uma oportunidade de curar esses conteúdos. Hoje, saúde frágil.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Com o eclipse lunar de hoje, nos próximos meses haverá redirecionamento de objetivos de vida e revisão das amizades: podem ocorrer rupturas e afastamentos de pessoas que não somam mais. Deixe ir e abra espaço na vida para novas conexões. Hoje, particularmente, rupturas afetivas ou novidades boas nesse campo.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O eclipse lunar ocorre no seu setor do sucesso profissional, abrindo uma fase de alguns meses em que novidades e viradas importantes acontecerão. Esse é um excelente momento para redirecionar seu trabalho e carreira: não tenha medo de romper com caminhos que não estão trazendo realização. Hoje, imprevistos em casa.



PEIXES 20/02 A 20/03

O eclipse lunar abre uma fase de transformações profundas nas suas convicções, ideais e fé. Nos próximos meses você poderá abraçar uma nova crença espiritual, começar um curso superior que mudará sua vida ou mesmo iniciar uma vida nova indo morar em outro país. Hoje, cuidado nos deslocamentos: risco de transtornos.

