Horóscopo da Sexta

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Repense projetos de vida, conexões sociais e grupos de amizades: mais recolhido estes dias, será o momento de você reavaliar tudo isso e fazer as devidas limpezas e redirecionamentos. Não é a hora certa de começar nada novo, mas sim, de refletir. Essa abordagem estratégica vai aproximar você de uma meta importante!



TOURO 21/04 a 20/05

Um certo nível de cansaço é esperado hoje, junto com a sensação de que você não está se encaixando muito bem em algum lugar. É um incômodo que ocorre porque a Lua acabou de entrar em sua fase minguante, e para você, esse movimento sugere um pouco de recolhimento e a reavaliação do seu momento profissional. Reflita.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Você enxerga o mundo, principalmente, pelas lentes da racionalidade, sendo cético até que um fato novo abale essas estruturas. Hoje, deixar as defesas de lado e se permitir levar pela fé abre uma janela pela qual você irá enxergar o poder da Divindade. Que tal visitar um lugar Sagrado e se entregar à experiência?



CÂNCER 21/06 A 22/07

Sua intuição apurada irá apontar hoje quais são as situações das quais você deve desapegar, mas vale uma dica: reveja amizades e dependência de outras pessoas, e faça ajustes nos seus objetivos para facilitar o alcance deles. No trabalho, a ajuda de alguém será importante: uma mão estendida puxa você para o alto!



LEÃO 23/07 A 22/08

Estamos entrando na fase minguante da Lua, em que o movimento mais acertado é o de desacelerar a vida, corrigir rumos e começar a planejar o que você quer fazer dar certo na próxima Lua Nova. Hoje, reavalie suas parcerias, acordos, combinados e colaborações: talvez seja o momento de trocar quantidade por qualidade.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Hoje, os afazeres do dia devem ser abordados pensando em resolver pendências, limpar a agenda e encontrar, também, um encaixe para o descanso. A Lua minguante pede reposição de energias e diminuição das atividades! Dedique-se a resolver uma viagem ou demanda de estudos, e abra também um espaço para o autocuidado.



LIBRA 23/09 A 22/10

Hoje você vai ter mais discernimento para entender a conjuntura atual da sua vida amorosa: o que parecia empolgante antes, se não tiver fôlego real, agora vai começar a murchar. Não fique se apegando ao que demanda muito esforço para manter, nem no amor, nem em nada. As relações firmes se fortalecerão por si sós.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje, divergências com o par amoroso podem repercutir na sua paz familiar, e vice-versa. Esses dois universos deveriam se entender bem; se isso não acontece, examine o que pode haver de errado. Como a fase é de desapego, por causa da Lua minguante, é uma boa ideia arrumar sua casa, separando coisas para doar.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Falante por natureza, hoje o melhor que você faz é observar bem suas palavras e quem sabe até preferir calar. Reflita antes de se expressar, até mesmo para evitar desentendidos e polêmicas desnecessárias, que podem prejudicar o andamento das atividades do dia. O amor é exceção: para ele, você vai estar inspirado.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Nesta sexta, a orientação do céu é que você examine suas finanças e adote medidas de contenção de despesas. Vale também reavaliar o valor que dá para as coisas materiais: será que elas têm mesmo esse tanto de importância? Busque na sua família o apoio de que você precisa hoje. No amor, um desconforto aparece.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Está tudo bem se você não estiver nesse pique todo hoje: a Lua minguante está no seu signo, indicando que se inicia um período em que será necessário poupar energia, em vez de gastá-la. Você estará se expressando, falando e escrevendo bem, e absorvendo informação com excelência: que tal ler ou produzir conhecimento?



PEIXES 20/02 A 20/03

No primeiro dia de Lua minguante, é natural que você esteja mais pensativo e silencioso: é que a maior parte da atividade, hoje, ocorre dentro da sua mente e até no inconsciente, processando e organizando informação. Dê asas à sua imaginação e aposte na criatividade: uma ideia brilhante e concretizável pode surgir.

Veja também

Música Isaar e Afonjah se apresentam em show especial no Recife, nesta sexta (12)