Horóscopo da Sexta

ÁRIES 21/03 A 20/04

A Lua Nova vai trazer um ciclo todo favorável para você crescer ou se estabilizar financeiramente, mas não será do nada: é necessário você fazer a sua parte, que é trabalhar, poupar e gerir bem o seu dinheiro. Essas três vias em conjunto serão especialmente eficazes nessa fase. Alguém da família pode lhe motivar.



TOURO 21/04 a 20/05

Hoje você ganha de presente mais uma Lua Nova no seu signo, renovando suas forças e trazendo a chance de refazer o que não deu certo no ciclo anterior, mas direcione bem: as melhores oportunidades irão surgir a partir dos seus contatos sociais e amigos. Use o seu poder de comunicação de forma corajosa e criativa.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Com mais uma Lua Nova em Touro, você ganha uma prorrogação da oportunidade de revisar e resolver tudo aquilo que hoje se apresenta como um fardo ou fator que impede seu crescimento. Seu ciclo solar, que é quando o Sol entra no seu signo, começa daqui a alguns dias: não é melhor entrar leve nele? Resolva pendências!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Pelas próximas semanas, você verá seus círculos sociais se renovarem e se expandirem: é hora de fazer mais amigos, participar de novos grupos e de se envolver com uma causa que leve mudanças positivas para a sua comunidade. Sonhos que tenham a ver com bens ou finanças também ganham força: corra atrás da realização!



LEÃO 23/07 A 22/08

Começa mais uma lunação hoje, com a Lua Nova taurina trazendo ainda mais força e positividade para a sua trajetória profissional. Este período é tudo de bom para você subir de vez na vida, leonino! Pegue o brilho da sua imagem pessoal e o converta em um diferencial para você. É hora de realizar sonhos de carreira!



VIRGEM 23/08 A 22/09

A Lua Nova de hoje vem como um sopro de renovação na sua fé e convicções! Este será um ciclo de renovação do seu otimismo e confiança, e muito favorável para se aventurar em viagens longas, fazer um retiro ou curso que tenha a ver com o desenvolvimento da sua espiritualidade ou começar uma nova graduação. Jogue-se!



LIBRA 23/09 A 22/10

Chegou mais uma Lua Nova, e essa, para você, será sobre lidar com suas crises e conteúdos dolorosos, mas não precisa se estressar com isso, pois o momento é de curar! Olhe para dentro e para fora: todas as situações concretas e sentimentos negativos que estão sendo um peso para você estão mais perto de uma solução.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Esta sexta-feira marca um período de recomeços e novidades em dois setores importantes: o das relações amorosas e o das parcerias lucrativas. Aproveite o dia para mudar o status daquele relacionamento para algo mais estável, para captar novos contratos ou clientes ou para começar uma iniciativa em sociedade.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Hoje é um excelente dia para você começar um tratamento médico ou hábito saudável em prol da melhoria da sua qualidade de vida, com a Lua Nova em Touro. Também pode esperar por novidades e crescimento no trabalho, já que você estará muito comprometido e produtivo. Haverá ajuda importante para resolver problemas!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Busque hoje tudo que injeta alegria na sua vida, pois a Lua Nova em Touro vem com a proposta de diversão, amores, criatividade e bons momentos com os filhos. Para quem não os tem, a fase é fértil: planeje-se de acordo com essa informação. Solteiros podem ter um período bem agitado, com novos interesses surgindo.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Mais uma Lua Nova em Touro vai privilegiar as ações direcionadas para melhorar suas relações familiares, consolidar suas reservas econômicas e, em parceria com Marte, aumentar sua produtividade visando a garantir mais tranquilidade financeira. Pode sonhar com esses objetivos: o céu de hoje ajuda a conquistá-los.



PEIXES 20/02 A 20/03

A Lua Nova promete novos projetos ou realizações que tenham a ver com estudos, comunicação e ferramentas digitais. Também deve trazer novidades relacionadas com parentes ou pessoas da sua comunidade próxima. Está planejando se mudar para uma nova vizinhança? O período é ótimo! Amor faz brilhar seus olhos hoje.

