Horóscopo da Sexta

ÁRIES 21/03 A 20/04

Esta sexta favorece cuidados com sua autoestima, além de aconselhar que você busque momentos de diversão e paixão: seja por alguém, seja por um projeto que lhe traga prazer. Essas serão as curas para as suas dores hoje. Apesar de haver um certo risco financeiro no ar, use a criatividade, que ela trará bons lucros.



TOURO 21/04 a 20/05

O céu hoje traz chances de encontrar a paz junto à sua família e entes queridos: mesmo que você às vezes se sinta deslocado ou incompreendido, lembre-se que são as diferenças que tornam as relações mais ricas. Para se afirmar, não é preciso bater de frente com ninguém nem chocar as pessoas. Escolha a via da diplomacia!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

A animada Lua em Leão desperta em você o desejo por cultura, informação e trocas intelectuais. A criatividade também está em alta: expresse-se, pois você estará servindo de canal para algo que precisa chegar ao mundo. Não dê ouvidos às vozes pessimistas ou pensamentos estranhos dentro da sua cabeça; eles vão passar.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Aproveite o portal que se abre hoje, proporcionado pela boa troca entre a Lua e Júpiter, para escavar oportunidades de aumentar sua renda: um amigo ou pessoa do seu círculo social pode ser o canal ou o incentivador. Ao mesmo tempo, algo inesperado pode frustrar um plano, e por isso é importante ter cartas na manga.



LEÃO 23/07 A 22/08

É escolha sua ativar a positividade ou o baixo-astral: tem de tudo disponível. Se decidir bancar o rebelde ou desajustado, as coisas podem virar contra você. Se deixar fluir o melhor da sua personalidade generosa e exuberante, encantará as pessoas e atrairá magneticamente reconhecimento e oportunidades. Você decide!



VIRGEM 23/08 A 22/09

Muito do movimento do seu dia se dará internamente, ou seja, dentro da sua cabeça e coração. Ficar em recolhimento servirá para fortalecer sua positividade e se reencontrar com suas crenças positivas. Se tem questões relacionadas a estudos ou viagens em andamento, pode haver imprevistos: flexibilidade para resolver!



LIBRA 23/09 A 22/10

A conexão com outras pessoas, socialmente falando, deve ser o ponto alto do dia, e você brilha entre elas como alguém carismático, interessante e magnético. Aproveite para dar seu recado! Um amigo numa posição estratégica pode vir com uma boa ajuda para algo que você precisa resolver, mas conte também com imprevistos.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Nesta sexta-feira, você deve aproveitar o bom momento para a vida profissional: devem surgir boas oportunidades de parcerias, negócios e até novos contratos, mesmo que não sejam exatamente como você esperava. Esteja alerta, também, para se adaptar e responder rapidamente a desafios; isso vai fazer a diferença.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Tudo é permitido, mas nem tudo convém: esse deve ser o lema pelo qual você se pauta hoje. Sua sede de liberdade segue elevada, e pode conduzir a experiências felizes, mas se houver exageros ou inconsequências, até mesmo elas podem perder a graça ou o significado. Dedique-se com empolgação, mas com moderação.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Passe o dia hoje dedicado a resolver o que está lhe trazendo preocupações, e saiba que contará com ajuda de pessoas que se importam: basta pedir. Além disso, o céu abre uma janela interessante para a sua vida amorosa: um encontro breve pode provocar faíscas entre você e alguém especial. Vá com fé e com leveza!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A Lua segue em Leão, o que favorece suas relações estáveis e a construção delas, tanto amorosas quanto de parcerias profissionais. Aproveite e observe como essas relações estão se integrando à sua vida familiar: se há atritos, eles podem incomodar hoje, mas se há harmonia, os dois lados ajudam seu crescimento.



PEIXES 20/02 A 20/03

Você hoje conta com a ajuda da Lua e de Júpiter para ter um dia produtivo, que traz aquela sensação de propósito cumprido, e a troca com os colegas de trabalho promete ser bem satisfatória, também. Entretanto, esteja disposto a lidar com algum nível de imprevisto, que é provável acontecer. Com bom humor, se resolve!

