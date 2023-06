Horóscopo da Sexta

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

O céu hoje acorda um tipo de sensibilidade que pode até se fazer sentir de forma estranha, já que o mais comum é que o ariano funcione de forma rápida e impulsiva. Estará mais fácil contemplar belezas, conectar-se com sua espiritualidade e olhar para o passado de forma positiva. Distração com finanças: se ligue!



TOURO 21/04 a 20/05

Um clima diferente no ar pode trazer momentos excitantes na vida a dois e até a realização de um sonho do casal. Não tenha medo de se mostrar como é, mas isso não lhe dá o direito de ser inconstante ou mal-humorado. Dia promissor para formalização de uniões afetivas, assinatura de contratos e fechamento de negócios.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje você saberá exatamente os caminhos a percorrer a fim de extrair o máximo possível de rentabilidade de seus esforços profissionais e financeiros, principalmente se abrir mão da razão e der ouvidos, também, à sua intuição. Talvez você tenha acesso a uma informação oculta que o beneficia. A mente pede sossego!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Com seu charme pessoal multiplicado por Vênus, hoje pode haver uma identificação mais profunda com alguém, que fará seus olhos brilharem de um jeito diferente, e esse encanto será recíproco – pode ser um amigo ou pessoa do seu grupo. Está valendo, também, uma viagem ou programa diferente com seu amor. Fertilidade!



LEÃO 23/07 A 22/08

Embates entre as demandas da vida profissional e íntima podem tirá-lo do seu prumo, principalmente com algo que sai do seu controle no trabalho e exige que você mude seus planos para resolver. Com flexibilidade tudo se desenrola mais fácil. A forte ligação com a espiritualidade e a intuição são pontos de apoio hoje.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Seus pontos fortes hoje são a criatividade, sensibilidade nos diálogos e o próprio dom da comunicação: use-os sem moderação! Boas conexões com comunidade, redes de apoio e grupos de que participa também trazem alegria. Pode receber notícias inesperadas de longe. Se está distante de casa, movimente-se com cuidado.



LIBRA 23/09 A 22/10

Os signos de Ar, como o seu, são agraciados pela troca de energias entre Lua, Vênus e Netuno, que atua sobre seu trabalho, produtividade e finanças. Principalmente os librianos envolvidos com artes, estética ou cuidados de saúde têm um dia incrível. Atenção às obrigações financeiras: pode estar deixando algo escapar.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A sexta vem romântica para você, tanto que é preciso até se ligar para não idealizar demais aquela pessoa ou encontro; aproveite-os com toda positividade, mas controle as expectativas. Também é um dia fértil. Espere o inesperado do seu par, e se certifique de que falhas de comunicação não coloquem tudo a perder.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Um belo olhar para dentro é o que o céu sugere a você: irá gostar bastante do que enxergar nesse mergulho. Hoje há conexão com sua família e ancestralidade, e algumas compreensões e perdões relacionados a eventos do passado. De forma mais concreta, o dia pede cuidados com o seu organismo, que estará mais frágil.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O ponto forte do dia está nas suas conexões sociais e comunitárias: dedique-se a expandi-las e fortalecê-las. Na vida a dois, um momento de fortalecimento do senso de companheirismo entre você e seu par. Os capricornianos descomprometidos podem se ver repentinamente envolvidos com alguém do seu entorno social.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Esta sexta traz um belo momento de produtividade, reconhecimento e recompensas materiais para você, que poderá fazer uso de forma bem peculiar da sua intuição e sensibilidade para ajudá-lo no trabalho. Boas relações com pessoas que fazem parte do seu dia-a-dia profissional. No lar, algo inesperado pode acontecer.



PEIXES 20/02 A 20/03

Tudo será visto por você hoje com lentes cor-de-rosa, o que é bom para os romances e para a criatividade. Pode se empolgar com aquela pessoa que faz seu coração bater mais forte, mas o senso de realidade virá no momento certo para esclarecer se essa paixão tem substância ou não. Distração nos deslocamentos: cuidado.



