Horóscopo da Sexta

ÁRIES 21/03 A 20/04

O seu inconsciente pode ser um inimigo, pois muitas coisas estarão pesando nele sem que você se dê conta, intensificando sua negatividade e senso de autocrítica a ponto de ele lhe ser prejudicial. É bom lembrar que seu melhor funcionamento é pela ousadia e autoconfiança! Ao mesmo tempo, chega uma boa notícia material.



TOURO 21/04 a 20/05

É dia de pensar sobre o seu papel na sociedade, e, em vez de ficar se culpando por ter mais que os outros, fazer efetivamente alguma coisa para ajudar: sua generosidade será recompensada pelo Universo! O momento também é bom para se unir a amigos a fim de atingirem objetivos em comum: juntos vocês ficam mais fortes.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

As exigências irão ficar mais severas hoje no trabalho: você será especialmente cobrado para agir com maturidade e compromisso, e os chefes e pessoas influentes do seu meio profissional estarão de olho em você, portanto, dê o seu melhor que tudo deve dar certo. Tem até uma ajuda especial da espiritualidade para isso.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Esta sexta deve trazer um amadurecimento das suas crenças e convicções, mas não se cobre demais em ser perfeito; apenas tenha certeza de que a cada momento está fazendo o seu melhor possível. Seu suporte hoje vem da fé, das práticas espirituais e da generosidade dos amigos. Encaixe no seu dia um encontro com eles!



LEÃO 23/07 A 22/08

Atenção aos acontecimentos do dia: em algum momento, você poderá passar por uma situação mais tensa, que precisará de discernimento e sensibilidade para ser abordada com sucesso. Não hesite em pedir ajuda de outras pessoas, e confie que mais adiante tudo fará sentido. Evite negociações financeiras e judiciais hoje.



VIRGEM 23/08 A 22/09

A Lua em Peixes evidencia a relevância da presença do outro na sua vida, seja o par amoroso, sejam os amigos próximos, sejam os parceiros de trabalho. Observe o que há a ajustar na dinâmica desses relacionamentos, principalmente se sentir que está sendo cobrado em demasia. É válido balancear as responsabilidades!



LIBRA 23/09 A 22/10

O fim de semana está chegando, e você vai sentir o cansaço acumulado ao longo dela: o organismo apresenta algum incômodo, ou sua produtividade cai. Esse é o sinal de que é preciso desacelerar um pouco e cuidar de si, o que aliás está favorecido pelos astros: tratamentos e ações de bem-estar fazem mais efeito hoje.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Com o encontro da Lua e Saturno, você ganha mais maturidade para analisar a dinâmica das suas relações afetivas: saberá transitar bem entre as emoções que sente e o discernimento para lidar com elas, e isso repercute positivamente no seu casamento ou namoro firme. Solteiros podem ponderar assumir uma relação.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Questões familiares devem ser motivo de preocupação ou aborrecimento hoje: pode haver cobranças, autoritarismo ou insensibilidade nesse núcleo que de alguma forma irão abalar você. Se puder, mantenha-se distante do drama: envolver-se com o trabalho ou mesmo com uma ocupação doméstica ajuda a manter o equilíbrio.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Saber quando falar e quando calar é uma arte, e hoje você vai estar dominando-a perfeitamente, com sensibilidade e discernimento para acertar a atitude diante de cada situação, mas ao mesmo tempo, poderá estar sério e severo demais. Demonstre carinho nas conversas e use as palavras para conquistar alguém!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O encontro da Lua com Saturno ocorre hoje no seu setor material, o que vai deixá-lo mais ponderado para lidar com seu dinheiro, e isso é bom. Esperar um pouco mais para fazer aquele gasto termina sendo a atitude mais prudente. A ajuda da família ou um aporte financeiro relacionado a ela pode ser um salva-vidas.



PEIXES 20/02 A 20/03

O universo das emoções pode trazer um peso adicional hoje: é que a Lua se encontra com Saturno no seu signo, trazendo algumas culpas e arrependimentos à tona, bem como uma certa aridez emocional que não cai bem em você. Não se perca da sua sensibilidade! Conversar, desabafar e escrever sobre seus sentimentos ajuda.



