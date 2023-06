Horóscopo da Sexta

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

O ariano não costuma ser muito cuidadoso com as palavras, então hoje, já que o astral ajuda nisso, é um dia bastante indicado para ter conversas mais delicadas. Aproveite também que estará romântico e mande uma mensagem para a sua paquera: há boas chances de vocês marcarem algo bacana. Cuidado ao julgar as pessoas.



TOURO 21/04 a 20/05

Hoje, intuição e racionalidade se combinam para orientá-lo na forma de tratar suas economias. Será fácil enxergar onde cortar despesas e como faturar mais; em breve, as ideias que surgirem para aumentar sua renda poderão ser implementadas com sucesso. Dica: amigos que o julgam pelas suas posses irão se revelar.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Lua e Mercúrio em seu signo, juntos, aumentam seu poder de se expressar com empatia e sensibilidade. Num passeio casual, poderá encontrar alguém que mexe com seu coração. Um salve às conversas sinceras e sem joguinhos! No trabalho, um superior mais linha dura pode pegar no seu pé: seja maduro para lidar com isso.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Você, sempre muito sensível às fases da Lua, astro que rege seu signo, deve ser profundamente tocado hoje pelo encontro entre ela e Mercúrio, que ocorre no seu setor do silêncio e introspecção. Observar seus próprios pensamentos trará calma e algumas percepções. Não se entregue a esse pessimismo que anda rondando!



LEÃO 23/07 A 22/08

Uma forte conexão com os amigos indica que hoje o leonino deve buscar a companhia deles. Nos seus grupos, uma pessoa está olhando para você de forma especial: que tal dar uma chance, lembrando que é melhor quando a amizade e o amor andam juntos? Se precisa de ajuda para resolver um problema, deixe o orgulho para lá.



VIRGEM 23/08 A 22/09

No trabalho, tente ter um dia mais calmo, respondendo mensagens, fazendo ligações e dando conta de documentos pendentes de análise ou conclusão. Deve sobrar tempo para avaliar sua jornada profissional dos últimos tempos e planejar o futuro mais imediato. Dê atenção ao seu par; essa distância pode ser prejudicial.



LIBRA 23/09 A 22/10

Esta sexta-feira favorece estudos e viagens, bem como chegar mais perto dos seus protetores espirituais através de práticas e orações. A vida amorosa pede expansividade e busca por convívio com pessoas novas, em lugares inéditos e alegres: parece que você anda muito apegado ao que já é conhecido. Busque novidades!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Se você tem querelas judiciais, demandas que envolvam burocracias e negociações ou mesmo dívidas e pagamentos a conciliar, o dia é excelente: a energia da Lua minguante em conjunção a Mercúrio flexibiliza as pessoas que estão do outro lado da mesa, e você resolve com vantagens. Parece que você anda mais maduro!



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Troca de ideias e pensamentos na sua relação amorosa é o que fará bem a você hoje; aproveite que o parceiro estará flexível e aberto. A família pode esperar; o momento é excelente para o casal abrir a agenda e planejar a próxima viagem juntos! Nos negócios, parcerias se expandem ou chegam contratos de longe.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

É dia de fechar pendências; procure enxugar sua agenda com a flexibilidade que será um presente de Mercúrio. Estamos em Lua minguante, o que aconselha a finalizar tarefas, e não começar nada novo. Observe sua forma de falar com as pessoas; dá para ser direto sem ser ríspido. Consultas médicas dão supercerto!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O signo de Gêmeos fala da sua vida amorosa, filhos e diversão; em plena sexta, ele recebe o encontro entre a Lua e Mercúrio, indicando que é um dia de alegria e novidades nesses setores. Divirta-se, mas com economia de grana, certo? Dica de romance: a fluidez da conversa é um termômetro da conexão entre vocês.



PEIXES 20/02 A 20/03

Com todo o seu jeito para lidar com pessoas, mesmo assim a pressão de Saturno sobre o seu signo vai deixá-lo meio ranzinza e intolerante; alguém da família não vai gostar e isso pode terminar em desconforto. O diálogo sempre é a melhor saída! Com a Lua minguante, se puder dedique um tempo ao seu lar e autocuidados.

