Horóscopo da Sexta

ÁRIES 21/03 A 20/04

Mesmo em clima junino, seu faro empreendedor vai identificar oportunidades de fazer uma renda extra nesta sexta-feira. Vale a pena investir um pouquinho de energia nisso, pois o céu está muito propício às suas iniciativas financeiras. A saúde está mais sensível: aumente o cuidado com peles, dentes e estrutura óssea.



TOURO 21/04 a 20/05

Vai dar casório nesta noite de São João! A bela troca entre a Lua e Júpiter acende a fogueira do seu coração, e você vai brilhar tanto que não deixará de chamar a atenção dos matutos ou matutas por perto. Capriche na lábia, que não tem erro! Para os que já estão enrolados, não deixe seu par botar gosto ruim na festa.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Pode até parecer estranho para você, que ama um bom festejo ou atividade cultural, mas nesta véspera de São João, o geminiano vai querer mesmo é estar grudadinho com sua família e pessoas mais íntimas, fortalecendo os valores subjetivos, que são tão importantes quanto os materiais. Trabalho pode trazer preocupações.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Que delícia é ter o Sol passando pelo seu signo numa das épocas mais animadas do ano! Tudo tende a ser bom demais hoje, principalmente se você for curtir as festas do seu bairro ou cidade. Estar com amigos, vizinhos e parentes também será animação garantida! Se for viajar para mais longe, siga com cautela adicional.



LEÃO 23/07 A 22/08

Em meio aos festejos, pode chegar hoje uma novidade ou oportunidade bem bacana, que vai garantir um dinheirinho a mais no bolso para você: seu brilho está valendo ouro! Mas nem pense em se empolgar e gastar por conta: acolha isso como um presente do Universo, sem esquecer que o que vem fácil, pode ir fácil também.



VIRGEM 23/08 A 22/09

É véspera de São João com a Lua Nova no seu signo! Você conta com a boa sorte concedida por Júpiter: faça sua simpatias com fé e veja no que vai dar. Atenção para o clima pesado com seu par na quadrilha, pois mau humor não combina com o espírito festivo. Curtir as festas em bando com seus amigos é uma ótima pedida!



LIBRA 23/09 A 22/10

Mesmo que todo mundo esteja doido para forrozar, está tudo bem ficar mais no seu canto ou manter os festejos juninos numa esfera mais íntima: é que a Lua virginiana pede ao nativo de Libra esse recolhimento. Pode dar mais atenção à parte religiosa ou mística desta data, e se ligar nos significados energéticos dela.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Olha pro céu, meu amor! A festa junina vai ser ainda mais gostosa em companhia dos amigos, e nesse passo, o dia pode trazer uma presença bem especial: olho naquela pessoa que for apresentada a você dentro do mesmo círculo social. Para o escorpiano que não gosta de festa, um retiro espiritual é uma boa pedida.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Mesmo que este seja um dia festivo, saiba que as pessoas vão estar de olho em você, e, portanto, uma atitude correta será fundamental. Pode comparecer a um evento do trabalho ou que lhe proporcione visibilidade, mas tenha em mente a necessidade de manter a postura. Saúde ótima hoje! Faça algo saudável por si.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Que tal tentar uma programação diferente nesta véspera de São João? Para os comprometidos, a novidade vai esquentar o clima, e para os avulsos, a chance é boa de encontrar um par! Vá a um lugar mais distante, ou a uma festa à qual nunca compareceu, mas ao se deslocar, tenha cautela e respeite as leis, certo?



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A vontade de forrozar fala alto, mas lembre-se de que você está passando por uma fase de certo sufoco financeiro, e por isso é ideal planejar festividades que não exijam muito investimento. Na rua, cuidado com seus pertences e dinheiro, pois há um certo risco de perda ou prejuízo. Reviva as tradições familiares!



PEIXES 20/02 A 20/03

Em plena noite de festa, você tende a estar carrancudo e pensando demais nos problemas da vida: deixe essa preocupação em suspenso apenas por hoje, e curta bem com seu amor, que vai estar animado para o forró! Opte por um passeio ou festejo pertinho de casa: você poderá se surpreender com o quanto vai ser divertido.

