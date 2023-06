Horóscopo da Sexta

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Certeza das suas convicções, coragem para defendê-las e anseio por acessar conhecimento e experiências que expandam sua sabedoria e consciência: é isso que o céu de hoje irá trazer de inspiração. Certifique-se de abrir o mesmo espaço para o cultivo do autoconhecimento: seu mundo interior também tem muitas belezas.



TOURO 21/04 a 20/05

O que não ficar bem resolvido até a manhã de hoje com clientes, sócios, amigos ou seu parceiro amoroso, à tarde tende a virar um problema ou desconforto maior; portanto, corra para colocar as coisas em pratos limpos. Nos negócios, boas possibilidades de resultados empolgantes e novos contatos. Circule socialmente!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Temos uma Lua sagitariana a partir da tarde desta sexta, indicando que as coisas irão se mover pela sua interação com outras pessoas, que o equilibrarão ou até confrontarão para colocá-lo no lugar certo, se for o caso. Mostrar que é durão no trabalho não contribui com a sua imagem: deixe a sensibilidade falar hoje.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Filhos, amores, obrigações e autocuidados são os assuntos aos quais você deve dedicar atenção hoje. A tarde pode trazer um volume maior de tarefas, mas você dá conta, e além disso, surge ajuda na hora certa das pessoas ao seu redor. Para quebrar a dureza desse corre-corre, ouça música ou visite uma bela paisagem.



LEÃO 23/07 A 22/08

O dia vem sextando, e sua alegria aumenta: não é de se espantar, com a Lua quase cheia chegando ao seu setor da diversão e prazeres. Pode dar aquele jeito no visual e partir para a conquista. Um encaixe de olhares acontecerá quase que por magia, e a noite deve ser romântica: não precisa se esforçar para impressionar!



VIRGEM 23/08 A 22/09

Família, suas necessidades e alegrias: a partir da tarde de hoje, esse passa a ser o tema predominante para você. O convívio com filhos ou outras crianças será particularmente revigorante, mas o companheiro amoroso pode estar mais severo ou exigente. Esse atrito tem o potencial de lhe desestabilizar. Proteja-se!



LIBRA 23/09 A 22/10

Comunicação é a chave do sucesso hoje, principalmente a partir da tarde: fale sobre o que sabe, mostre o que domina e use sua convicção na qualidade do que produz para convencer as pessoas de que você é bom mesmo! Resistências virão de pessoas de visão mais antiquada: alinhe-se com quem está na sua mesma vibração.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Até a manhã desta sexta, você é impulso; a partir da tarde, deve ser persistência e concretização. Faça uso da ferramenta produtividade, pois há facilidade para fazer dinheiro hoje. Ideias criativas têm facilidade de pegar; não precisa ficar inseguro ou receoso de julgamentos. Vá a uma festa para descontrair!



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Níveis de irritação e sensibilidade elevados são esperados com o ingresso da Lua em seu signo, em ligação tensa com Marte. Respire fundo, não reaja intempestivamente e encontre um espaço de paz para existir. Evite bater de frente com familiares, que estarão mais rígidos hoje. Execute ideias no campo financeiro.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Ao longo do dia, você perceberá que seu humor, que estava expansivo, irá se voltar mais para dentro de si. É normal esse recolhimento para o capricorniano quando a Lua chega a Sagitário, que ativa seu campo da introspecção e pensamentos profundos. Preferir o silêncio certamente é melhor do que se comunicar mal.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Nada anima mais o aquariano do que o amplo convívio social, seja por diversão, seja por troca de experiências, e a sexta traz a Lua sagitariana para estimular e facilitar tudo isso: busque conversas relevantes, participe de uma ação social e se energize em ambientes estimulantes. Finanças são tema confuso hoje.



PEIXES 20/02 A 20/03

Você hoje se verá oscilando entre dois extremos: de um lado, exigente demais, e de outro, distraído e fantasiando a realidade. É no trabalho que essa indefinição mais pode trazer prejuízos, porque as pessoas não saberão como lidar com ela e isso pode causar danos à sua credibilidade. Encontre o ponto de equilíbrio.

