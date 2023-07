Horóscopo da Sexta

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Controle a língua hoje, ariano: a Lua em Gêmeos está meio descontrolada e pode neutralizar seu filtro, fazendo você dizer coisas das quais se arrepende depois. O momento é bom para diálogos íntimos, com gente confiável, que tragam cura para a sua alma. Trate suas questões emocionais com maturidade e profundidade.



TOURO 21/04 a 20/05

Pise no freio, evite gastar dinheiro e se puder até poupe um pouco, nem que seja de forma simbólica. Se tiver que investir em algo de todo jeito, pesquise, pois deve achar opções mais baratas. O momento é de racionalidade para lidar tanto com questões emocionais quanto com as materiais. Breve começa um novo ciclo!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hora de recolher as emoções em vez de espalhá-las por aí: a Lua está minguante no seu signo e muito solta, tornando meio imprevisível o seu dia e os resultados das suas ações. Ficar quietinho é a atitude mais sábia hoje: não invente novidades e não dê chance ao azar. Faça as pazes com um amigo: isso está favorável.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Nesta sexta, você deve se recolher a fim de se preparar para a recarga de energia que irá receber em breve, quando a Lua Nova chegar ao seu signo. Hoje, poupe esforços, descanse e pense sobre o futuro que quer fazer acontecer em breve. Nesse movimento, poderá descobrir uma solução para uma questão profissional.



LEÃO 23/07 A 22/08

Busque nesta sexta dar um tempo da vida social e da agitação dos grandes grupos: curta o bem-estar de poder escolher a dedo as companhias com quem quer dividir seus momentos. Com as pessoas certas hoje, você se sente livre e acolhido. Um amigo próximo traz um ponto de vista que vai ajudá-lo a restaurar sua fé na vida.





VIRGEM 23/08 A 22/09

É dia de analisar com racionalidade e desprendimento suas opções profissionais: desapegos e encerramentos de ciclos estão favorecidos, bem como revisões e planejamentos para dar início mais adiante. Alguém do seu trabalho ou convívio social poderá vir com uma solução inspirada para resolver um problema seu: escute!



LIBRA 23/09 A 22/10

Tire o dia para cuidar de pendências relacionadas com acúmulo de trabalhos ou projetos acadêmicos, estudos e questões burocráticas. Não planeje viagens hoje, porque está tudo muito incerto. Sonhar a dois com seu amor e ter aquela conversa bem profunda sobre a visão de mundo de cada um fortalecerá a liga entre vocês!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Bem que você curte um problema ou crise para cuidar, e hoje pode ser que algo assim aconteça: saiba que a tendência é de que aquilo que surgir agora é justamente para ser resolvido, e haverá ajuda para isso, se for o caso. Momento excelente para tratar uma doença ou sintoma com chances de que ele se vá de vez.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Conte com uma certa imprevisibilidade por parte do seu amor, ou de um parceiro ou sócio no trabalho: nem ele mesmo sabe bem o que está fazendo, porque o astral de hoje transmite incerteza e insegurança. Tente ser o lastro para que esse outro, que é importante para você, se firme. Bom momento para conciliações.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Alô, nativo de Capricórnio: fique consciente dos avisos do seu corpo hoje! Aleatoriamente, ele pode pifar e prejudicar seu dia. Até mesmo as atividades cotidianas e comuns para você podem sofrer reveses que dificultam sua realização. Melhor estar flexível a isso, e se algo der errado, resolver sem se estressar.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Tudo pode acontecer hoje com o céu meio incerto: fique de olho, principalmente, nos seus filhos e crianças sob seus cuidados, e também nos movimentos da sua vida afetiva. Nesse setor, alguém pode se afastar, e nesse caso, não insista. Por outro lado, uma boa conversa, com essa pessoa ou outra, reacende uma chama.



PEIXES 20/02 A 20/03

Dê atenção à sua família e abra espaço de manobra para algo imprevisto nesse setor: nada de muito impactante, mas que pode sair do seu planejamento ou não ser bem o que você esperava encontrar. Por outro lado, o dia é bom para falar de finanças com pessoas mais chegadas, e juntos pensarem em formas de melhorá-las.

