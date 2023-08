Horóscopo da Sexta

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

O nativo de Áries está mais ligado ao mundo espiritual e emocional do que à vida prática hoje, mas precisará encontrar um ponto de equilíbrio entre os dois universos porque as demandas do dia não deixarão de existir. Cuide da saúde e fortaleça a imunidade. Um chamado espiritual pode ser atendido através do trabalho.



TOURO 21/04 a 20/05

Observe hoje as influências que receberá do seu entorno: você está muito permeável a elas, e pode tomar decisões que não condizem com suas próprias diretrizes. Em vez de ceder para ser aceito, seja você aquele que irá influenciar os outros. Cuidado com a carência afetiva, que pode colocá-lo em relações complicadas.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Geminianos que atuam profissionalmente com artes, criatividade ou na área de saúde têm um dia muito gratificante hoje. Os demais podem ter dificuldade de concentração e de enxergar as perspectivas de carreira; não tome decisões agora. Ao mesmo tempo, se jogar no trabalho é um alívio para o clima tenso em família.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Seu espírito está fortalecido, e sua fé também! É dia de se conectar com o Alto, agradecer as graças e renovar seu otimismo. A vida é bela, e hoje você se lembra disso. Aqui na Terra, demandas nos estudos ou relacionadas a parentes podem ser um desvio de foco, mas com parceria e suporte, você dará conta de tudo.



LEÃO 23/07 A 22/08

Conte com a ajuda da espiritualidade e de pessoas bondosas para lidar com situações difíceis; orar faz bem, e admitir suas vulnerabilidades e aceitar apoio, também. O foco na materialidade pode estar prejudicando seu equilíbrio. Na vida profissional, uma boa surpresa irá contribuir para trazer mais alegria ao seu dia.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Cuidado na forma como irá se posicionar diante de outras pessoas, pois precipitação e impulsividade hoje podem parecer declarações de guerra. Respeite o limite e a sensibilidade dos outros. Vivencie os sentimentos apaixonados que lhe tomam – o céu está para os compromissos afetivos firmes. Expanda a consciência!



LIBRA 23/09 A 22/10

Ansiedade e pensamentos negativos não combinam com você: busque hoje priorizar sua saúde mental, até para evitar que seu corpo sinta o tranco. Proteja-se adequadamente de infecções e viroses. O dia está ótimo para cuidar da saúde e do lar, organizar sua rotina e resolver pendências com sensibilidade e criatividade.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Programações com arte ou espiritualidade farão maravilhas pelo seu bem-estar hoje. Você também pode dar vazão ao seu potencial criativo em um projeto que o manifeste. A intensidade emocional está alta, e vem com romantismo: a atitude e energia de alguém podem encantá-lo, e quando menos esperar, estará envolvido.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Vale a pena investir em algo que torne sua rotina mais eficiente: seja criativo e inovador nisso. Blinde-se para a influência de pessoas que podem desviá-los dos seus caminhos: foque na clareza dos seus objetivos profissionais e decole! Hoje pode haver boas novidades relacionadas com a saúde de alguém da família.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Hoje, verbalizar ou concretizar uma ideia pode até parecer difícil, mas se você conseguir, ela tem o potencial de transformar algo em sua vida. O seu olhar para a beleza está ativado, e sua forma de se comunicar, poética: vale até surpreender aquela pessoa em quem você está de olho com uma mensagem especial.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Uma certa nebulosidade toma conta da sua mente hoje para decisões que envolvam recursos materiais: não é dia de gastar nem de investir cegamente. Principalmente de manhã, prefira a prudência financeira. Uma boa notícia de alguém da família repercute positivamente na sua vida. Anote uma ideia para executar depois.



PEIXES 20/02 A 20/03

Resguarde-se pelo período da manhã de discussões e situações tensas, pois as coisas podem sair do controle e você estará muito sensível. Aceite ajuda de quem você confia para lidar com demandas de que sua energia não esteja dando conta. Uma informação ou mensagem pode chegar sem aviso, e será uma notícia positiva!



