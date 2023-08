Horóscopo da Sexta

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Execute um projeto que envolva comunicação, arte e criatividade: os astros irão ajudá-lo na qualidade e facilidade para fazê-lo acontecer. Conversas e encontros românticos estão favorecidos: faça aquele convite! Em questões de trabalho ou estudos, dobre a atenção, pois estará distraído. Saúde fica mais delicada hoje.



TOURO 21/04 a 20/05

Você pode receber boas notícias a respeito de uma questão financeira ou patrimonial, que beneficia não só a si mesmo, mas também à sua família. Venda e compra de imóveis em dia bom: negocie e pechinche! Em paralelo, é um momento para você repensar o quanto vem gastando com diversão: não vá na onda dos amigos hoje.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Os pontos fortes do dia têm a ver com estudos, conversas e negociações. Use bem o seu incrível dom de se comunicar e a sua capacidade sem igual de absorver informação. Paqueras fluem bem e você pode encontrar uma doce complementação nas troca de ideias com pessoas interessantes. Não tome decisões profissionais hoje.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Siga incubando suas ideias, pois logo você verá formas sólidas e viáveis para concretizá-las, principalmente se elas são capazes de gerar alguma renda. Tem ajuda do céu para isso! Sua mente pode estar muito agitada; tente controlar o fluxo dos pensamentos, e se possível faça uma meditação ou leia algo edificante.



LEÃO 23/07 A 22/08

Seu encanto natural hoje é exaltado, pois o Sol e Vênus estão trabalhando em seu favor, e o resultado é que você pode atrair atenções em eventos sociais ou despertar o interesse romântico de alguém conhecido. Dê uma chance para ver no que vai dar, mas por enquanto não crie expectativas. Disputas por dinheiro à vista.



VIRGEM 23/08 A 22/09

É superválido usar essa determinação que você está sentindo agora para abrir novas perspectivas na vida profissional, mas faça isso respeitando a sensibilidade de outras pessoas e sabendo que nem tudo está tão consolidado quanto você imagina; vá com calma e jogo de cintura. Ter a atitude certa conquistará aliados.



LIBRA 23/09 A 22/10

A sexta traz sede por aventuras ou vivências que mexam com sua espiritualidade. Se der, chame um grupo e programe uma trilha, meditação ou cura coletiva; se não, sua própria companhia também serve. Eleve o pensamento positivo para fortalecer a fé nos seus objetivos: os céus acolhem! Para tarefas, distração. Foque!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O momento é ótimo para chegar a conciliações de todos os tipos: as pessoas estão cansadas, e querem é resolver o problema. Aproveite também para trocar uma ideia com o chefe ou alguém influente no trabalho: pode render bons frutos para você esse movimento. Amigos ou um grupo social incomoda; não perca a cabeça.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Embora a vida amorosa esteja ocupando sua cabeça, coloque o pé no chão e analise esse envolvimento de forma racional, pois pode estar idealizando demais. Converse e conheça mais a fundo os ideais da pessoa para ver se realmente há compatibilidade. Uma iniciativa de trabalho pode dar errado: espere mais uns dias.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Até as pequenas atividades do dia podem ser mais difíceis de realizar, principalmente se exigirem concentração; elimine distrações e confira tudo duas vezes antes de dar por concluído. Hoje você estará contando facilmente com a cooperação de outras pessoas, e também poderá dar fim a situações incômodas de vez.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O dia segue focado na vida amorosa e nas ligações que se consolidam. Um relacionamento fica firme ou alguém se aproxima mais: é um sinal. Algumas coisas que vêm acontecendo devem servir para você ressignificar sua relação com o controle: seja mais flexível. Sobre dinheiro, não conte com a sorte, mas com o esforço.



PEIXES 20/02 A 20/03

Tudo bem preservar algumas informações ou sentimentos a fim de não causar preocupação nas pessoas, mas o problema começa quando você deixa a sinceridade de lado: isso pode se acumular como poeira varrida para baixo do tapete, e alguma hora trará repercussões. Dia bom para desapegos e faxinas: doe o que não usa mais.



