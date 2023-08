Horóscopo da Sexta

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Uma boa reunião de astros no seu setor da saúde e produtividade avisa que haverá motivação extra para produzir bastante hoje, e ainda encaixar na sua agenda uma atividade física ou gesto de autocuidado. Comece algo no trabalho e estabeleça para si metas de produtividade. Uma tecnologia nova pode ajudar a cumpri-las.



TOURO 21/04 a 20/05

O taurino conta hoje com a ajuda dos astros para dar aquele empurrãozinho na parte amorosa da sua vida. Você estará particularmente autoconfiante, e isso vai provocar o interesse de mais de uma pessoa por aí; a química, entretanto, será certa com alguém especial. Inove em algo no seu visual e seja criativo nos papos.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

As coisas na vida acontecem em ciclos, e de vez em quando, você pode ter a sensação de estar repetindo algum deles. Hoje, conflitos que considerava já ter superado podem ressurgir, principalmente em família ou no trabalho, mas a diferença agora é que você vai estar enxergando bem melhor a forma de resolvê-los. Aja.



CÂNCER 21/06 A 22/07

O dia favorece a comunicação! Use as redes sociais e ferramentas similares para captar clientes ou disseminar informação que você acha importante que outras pessoas acessem, mas faça isso de forma responsável para não prejudicar sua credibilidade. Abra-se a novos amigos, mesmo que pareçam muito diferentes de você.



LEÃO 23/07 A 22/08

É hora de colocar em prática suas habilidades de negociação para aumentar a renda! Venda seu peixe na empresa ou junto aos seus clientes, dê ideias criativas e procure se destacar em situações de competição, pois tende a ganhar. Atenção a disputas por dinheiro ou patrimônio. Obedeça a normas e respeite autoridades.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Sextou, e hoje você está com tudo e um pouco mais! Sua força pessoal é ampliada pela conexão entre a Lua, Mercúrio e Marte, uma combinação de sensibilidade, jogo de cintura e determinação. O que quer que você queira conquistar, é o dia para isso; entretanto, não de se deixe iludir por promessas ou enganos. Enxergue.



LIBRA 23/09 A 22/10

O encontro de astros no seu setor dos segredos e intuição avisa: siga a sua para detectar gente que parece boazinha, mas que às escondidas tem más intenções. No trabalho, fique longe de confusão e fofocas, e se comprometa com suas responsabilidades. Busque ajuda e orientação em fontes inusitadas, e confie nos sinais.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Pode começar a mandar as mensagens e agitar o seu grupo para dar partida no fim de semana já nesta sexta-feira: é para isso mesmo que o astral está chamando você. O escorpiano comprometido adorará ver o quanto o seu par se deu bem com a galera; já o solteiro pode terminar mesmo é fazendo um amigo virar amor.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

O fim de semana vem batendo à porta, mas mesmo assim você estará com todo gás para correr atrás das suas metas profissionais. Está certíssimo: o momento é propício para se consolidar na carreira, crescer nela ou procurar algo mais interessante. Pense no futuro e comece a agir! Seja inventivo: assim se destacará.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Se precisa escrever, estudar ou pesquisar algo, você terá uma motivação extra, além de grande capacidade de absorver informações, com o encontro de três astros, incluindo a Lua Nova, no signo de Virgem hoje. Viagens e celebrações espirituais ou religiosas também trazem alegrias e aproximação com pessoas bacanas.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Mercúrio e Marte se conectam com a Lua hoje no seu setor de riscos e recompensas, e com isso, você ganha mais coragem para dar passos que não ousaria em outro momento. Sinal verde para arriscar um pouco em investimentos e para explorar mais profundamente seus desejos de todos os tipos. Família traz uma boa surpresa!



PEIXES 20/02 A 20/03

Entenda-se primeiro: tenha clareza do que quer e de como se posicionar. Não prometa o que não sabe se pode cumprir. Cuidado, também, para não se iludir com a intensidade de alguém, e não permita que suas carências tomem decisões por você. Uma iniciativa de comunicação pode gerar resultados melhores do que o esperado.



