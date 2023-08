HORÓSCOPO DA SEXTA

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Amores do passado serão os amores do presente? Ainda não dá para dizer em definitivo, mas hoje pode rolar uma sessão nostalgia: é que a Lua ativa Vênus retrógrada no seu setor das paixões, e assim seu coração se volta para as boas lembranças. Viva isso, mas sem expectativas agora. No trabalho, revise as tarefas.



TOURO 21/04 a 20/05

O momento atual é bom para transações financeiras envolvendo o patrimônio familiar, principalmente se elas já estão em negociação há algum tempo ou se estavam estagnadas. No amor, seja maduro e tenha responsabilidade emocional: você tem todo direito à sua autonomia, mas não a iludir pessoas bacanas que conquistou.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Permita conexões fortes hoje, geminiano: embora você prefira ligações mais superficiais, é através da entrega sincera ao outro que aprendemos e evoluímos, e o céu desta sexta traz algo desse tipo no seu horizonte. Puxe aquela conversa mais séria para assumir um compromisso. Em família, um assunto chato pode voltar.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Você hoje deve assumir responsabilidades de forma confiante no trabalho, pois isso será visto por quem importa e pode até repercutir na forma de um aumento ou gratificação. Se no seu cotidiano você lida com muitos documentos, tráfego de informações ou tecnologia, a atenção deve ser multiplicada para evitar erros.



LEÃO 23/07 A 22/08

Autoestima e suas faltas e excessos são pauta quente de hoje para os leoninos: revise como está se relacionando com seu próprio ego e faça os ajustes necessários. O dia também movimenta as paixões e traz um romantismo especial. Mercúrio retrógrado propõe que você revise seus gastos com diversão e filhos: há exageros.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Hoje você deve se preocupar em se fazer entender: lembre-se que Mercúrio está retrógrado em seu signo, portanto as comunicações demandam revisões e objetividade. Memórias emocionais de histórias que já deram certo podem preencher seu imaginário, mas cuidado para não ficar habitando num passado que pode não voltar.



LIBRA 23/09 A 22/10

A Lua sagitariana pede agitação nesta sexta! Agende atividades culturais ou um passeio pertinho de casa mesmo; a partir dessas programações singelas, a diversão se estende de uma forma que você nem imaginava! Converse muito, mas revele pouco sobre você: aquela pessoa indiscreta pode fazer mau uso das informações.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Atenção: uma oportunidade profissional que parecia difícil ou perdida ressurge com boas perspectivas de melhoria para as finanças. Faça uso da sua habilidade de relacionamento, e com diplomacia e gentileza, ela deverá ser sua! Seja discreto sobre seu momento financeiro, para não gerar fofocas nos seus círculos.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

O bom e velho “sextou” é a sua cara, ainda mais com essa bela Lua crescente em seu signo. Faça logo seus contatos românticos pela manhã, que é a hora boa para que eles deem certo, e pode até pensar em alguém do seu passado que quer de volta. O dia todo, cuidado com as comunicações: Mercúrio retrógrado atrapalha.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Afetos e desejos mexem com a sua cabeça hoje: é tempo de olhar sem medo para suas emoções escondidas ou que causam dor. O quanto você está reprimindo? Será que precisa mesmo? Concentração para estudos está atrapalhada pela tensão energética entre a Lua e Mercúrio: dedique-se então à arte ou à espiritualidade.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Para o aquariano, o amor romântico passa necessariamente por ter também um senso de amizade em relação à pessoa. Hoje, um relacionamento que ocupa uma zona nebulosa entre esses dois prismas vai dar o que pensar. A conexão é muito boa! Seu senso de altruísmo está ativado, mas não desperdice ajuda com quem não merece.



PEIXES 20/02 A 20/03

Altas expectativas e facilidade para se expandir na vida profissional são os presentes da Lua sagitariana para você hoje. Reforce seu valor de mercado se especializando em algum assunto, propondo iniciativas mais ousadas e se relacionando bem com as pessoas do seu ambiente de trabalho. Demonstre estabilidade, também.



