Horóscopo da Sexta; confira a previsão dos astros

ÁRIES 21/03 A 20/04

Tudo que vinha sendo contido nos últimos dias parece agora transbordar do seu interior, mas acontece que isso vem na forma de mau humor de sua parte, o que pode tornar difícil a convivência com as pessoas. Tente não levar qualquer interação como um ringue de batalha hoje. As pessoas não vão passar pano para você.

TOURO 21/04 a 20/05

Aterre os pés no chão: o dia será corrido, e se abrigar no universo dos pensamentos não irá resolver as questões com as quais você tem que lidar. Tente ser prático, para se livrar logo dos afazeres e ter direito a um descanso merecido e necessário. Inflamações e machucados tendem a ocorrer se você não estiver atento.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Observe suas atitudes: será que elas não estão sendo individualistas demais? Lembre-se de que tudo que disseminamos gera um impacto social: se for para ativar seu espírito de combate, que seja em prol da coletividade, e não do seu interesse individual. Paixões esquentam, e você pode ter uma culminância afetiva hoje.

CÂNCER 21/06 A 22/07

A balança mais difícil de equilibrar na vida, que é família versus trabalho, vai continuar desafiando você hoje. Talvez seja preciso “comprar uma briga” ou assumir a frente para resolver uma demanda familiar, e com a vida profissional em um momento exacerbado, uma hora você pifa. Encontre um ponto de equilíbrio.

LEÃO 23/07 A 22/08

O que move a sua fé? Hoje ela está fortalecida, trazendo uma positividade que faz com que o Universo trabalhe a seu favor. Não se agarre a pequenas coisas; expanda-se! Amplie seus horizontes intelectuais com leituras e estudos, e quebre paradigmas culturais que podem estar limitando a sua visão. Mude pontos de vista.

VIRGEM 23/08 A 22/09

A dança dos astros hoje repercute na vida do virginiano sobre o eixo das finanças. Se soube cuidar bem do seu dinheiro nas últimas semanas, verá resultados chegando agora; se não, pode ter que se esforçar um tanto para equilibrar as contas. Não brigue hoje por dinheiro; em vez disso, foque em produzir e investir bem.

LIBRA 23/09 A 22/10

O trânsito de Marte pelo seu signo lhe desperta algo que é importante praticar, que é a defesa dos seus espaços e direitos, sem estar sempre cedendo em prol do outro. Hoje, tem disputa no cardápio do dia, e você irá responder à altura. Seja firme nos seus posicionamentos, sem medo de desagradar; às vezes é preciso.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Escorpianos são seres muito sensíveis, e isso hoje vai impactar seu dia: uma atmosfera nebulosa no ambiente de trabalho o deixará mexido. Fique longe de gente que tem aquela energia duvidosa. Preste atenção também ao executar as tarefas, mesmo que sejam simples, pois há um risco aumentado para pequenos acidentes.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

O céu de hoje deixa você em rebuliço: o que quer é festa, gente, emoções fortes. Paquerar e se divertir está liberado: bem que você está precisando, mas não esqueça de reservar uma energia, também, para empregar na conquista dos objetivos que agora são importantes na sua vida. Tire das costas os pesos familiares.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Tem clima de disputa ao seu redor, e você precisará adotar uma postura bem competitiva para garantir o espaço no universo profissional. Tamanha dedicação pode mexer com o equilíbrio familiar; as pessoas sentem sua falta, mas não se enovele em chantagens emocionais. No trabalho, expresse-se com objetividade.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Discussões acirradas e debates intelectuais farão parte do dia, e vão mexer com seus brios, já que seus códigos de ética e de conduta são muito arraigados. Tente debater as coisas sem se achar dono da verdade; estar aberto ao contraditório também é uma forma de crescer intelectualmente. Atenção a notícias de longe!

PEIXES 20/02 A 20/03

Você vai sentir que sua cabeça estará mais centrada. Assim fica mais fácil lidar com questões materiais. Coloque-se para pensar concretamente, e agir da mesma forma: a prosperidade se consolida, mas você tem que fazer sua parte. Esteja preparado para uma disputa ou necessidade de conciliação relacionada a patrimônio.

