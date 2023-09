Horóscopo da Sexta; confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Com as suas baterias já no finzinho, se puder, fique em casa, recuperando suas forças no sofá, de pernas para o ar, tendo como companhia apenas a si mesmo e as pessoas mais íntimas. Em vez de se meter a fazer tudo, coloque o pé no freio e delegue eventuais tarefas. Mau humor no casamento: é sua vez de ter paciência.



TOURO 21/04 a 20/05

Quando você quer, consegue ser uma verdadeira fofura: aproveite que essa facilidade está ativada pela conversa entre os astros e mande um recado sugestivo para a sua paquera. Use dessa sensibilidade também para fortalecer com jovialidade sua ligação com filhos ou crianças próximas. Não se desgaste demais no trabalho.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

O dia é ótimo para falar de dinheiro com sua família e levar adiante negociações imobiliárias ou patrimoniais em geral. Sensível a assuntos financeiros, você faz melhor se procurar por diversões de preço acessível. Está favorecido lançar aquela ideia na chefia e preparar o terreno para uma melhoria do seu salário.



CÂNCER 21/06 A 22/07

O dia favorece boas conversas e um mergulho agradável nos livros ou estudos. Vale a pena procurar alguém que você considere sábio, para trocar ideias sobre assuntos intelectuais ou espirituais: extraia o que puder desse momento! O clima hostil em família causa agonia, mas é o momento certo de buscar a conciliação.



LEÃO 23/07 A 22/08

Questões do passado e até ancestrais povoarão seu imaginário hoje: você conseguirá mergulhar dentro de si e se desapegar de dores antigas. É até melhor ficar recolhido e em silêncio nesta sexta: o caminho entre sua mente e sua boca está cheio de arestas, e ao se expressar, essa dureza pode sair junto com as palavras.



VIRGEM 23/08 A 22/09

A conjunção entre o Sol e Mercúrio abre sua mente a novas ideias: tudo bem mudar de opinião, já que estamos sempre evoluindo! Você encontra junto aos amigos algo que o faz se sentir em casa. Na relação amorosa, momento de amadurecimento e de traçar planos de futuro. Não se desmotive pelo exemplo da preguiça alheia!



LIBRA 23/09 A 22/10

Prepare-se para encarar nesta sexta uma bela de uma disputa por espaço ou visibilidade no trabalho. Faça o que você sabe fazer melhor, que é tratar contendas com diplomacia e gentileza: é isso que vai garantir a sua vitória. Intuitivamente você saberá como agir, e vai impressionar com sua atitude alguém poderoso.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Amadureça um projeto criativo buscando ideias fora da sua caixinha de referências: pesquise o que está sendo feito em outros lugares. Converse com filhos sobre fé, ideologia e questões existenciais. Se não os tem, alimente-se desses conteúdos com conversas em grupo. Abandone o sectarismo e cresça pela diversidade!



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Há facilidade para resolver uma pendência de uma vez por todas, seja ela pessoal, seja profissional. Para isso, inclusive, terá ajuda. Movimente-se, puxando papo e firmando ligações com gente do seu ambiente organizacional. Mexido emocionalmente e resistente a ideias novas, você pode tretar com amigos. Calma.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Expansão de negócios e questões judiciais são pauta hoje; se está movimentando assuntos desses universos, aproveite a janela. Converse com seu par sobre uma viagem, curso ou evento religioso: será bom fazer algo assim juntos. Competitividade no trabalho pode levar a desconfortos com gente parceira; maneire.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

De volta à ativa depois do feriado? Então é hora de arregaçar as mangas e mandar ver na produtividade! Você está aprendendo que quanto mais esforçado e responsável for, mais seu trabalho se transforma em dinheiro vivo. Contará com uma ajuda adicional para dar conta de problemas, mas mire em objetivos próximos hoje.



PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje você está exalando um ar de maturidade que vai despertar algo especial em um pretendente amoroso. Relações românticas podem facilmente ficar mais sérias se você encarar o papo e disser a que veio. É também uma excelente ocasião para conversas com filhos, que estarão particularmente abertos a receber conselhos.

Veja também

FESTIVAL DE VENEZA Greve: atores de Hollywood fazem discursos engajados no Festival de Veneza