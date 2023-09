Horóscopo da Sexta; confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Acaba a retrogradação de Mercúrio! Agora as coisas no escritório se organizam, os eletrônicos e redes sociais atuam a seu favor e você consegue retomar suas práticas de saúde e qualidade de vida. Além disso, tem Lua Nova em Libra, seu signo oposto: brotam novos negócios e as relações amorosas se tornam mais sérias.

TOURO 21/04 a 20/05

Chega de reciclar os contatinhos do passado! Mercúrio volta ao movimento direto: é tempo de novos interesses, novas paqueras e novas diversões. Quem tem filhos, a comunicação com eles melhora, e o rendimento escolar passa a ser mais satisfatório. A Lua em Libra chama: atividade física e cuidados com a beleza hoje!

GÊMEOS 21/05 A 20/06

O período de lavagem de roupa suja familiar acabou: como Mercúrio não está mais retrógrado, você e seus parentes conseguem olhar para o futuro de uma forma mais objetiva. Ao mesmo tempo, a Lua traz fertilidade: ótimo momento para conceber. Não faz parte dos seus planos agora? Então namore muito, mas com precaução!

CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje termina a fase retrógrada do planeta Mercúrio, o que é um alívio para você: as suas comunicações ficam mais claras, param de dar problemas e tudo se resolve sem tanta burocracia. Pode falar e se expressar sem medo! Novidades na vida familiar podem chegar com o ingresso da Lua no signo de Libra. Bebê a bordo?

LEÃO 23/07 A 22/08

A fase em que tudo que envolve dinheiro e posses parecia estar mais complicado vai finalmente passar: acabou o movimento retrógrado de Mercúrio, portanto, o que tinha que dar errado nesses assuntos já deu. Agora é recuperar o tempo perdido. Seja simpático com os vizinhos e aumente a integração com sua comunidade.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Chega ao fim a retrogradação de Mercúrio. Agora, suas iniciativas irão deslanchar, já que não há mais atrapalhos de comunicação ou burocracias emperradas. É hora de olhar para o futuro! A Lua em Libra quer trazer prosperidade para você: lance ao Universo um projeto que traga dinheiro, mas hoje, prefira atuar solo.

LIBRA 23/09 A 22/10

Já perto do fim do dia, a Lua entra em seu signo: com isso, você ganha um novo fluxo de energia para suas realizações. É hora de lançar sementes ao chão, porque o que você plantar agora, certamente vingará e tende a dar alegrias. Além disso, Mercúrio não está mais retrógrado: chega de remoer pensamentos do passado.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Nos últimos tempos, você pode ter sentido que alguns dos objetivos importantes deste momento estavam difíceis de ser atingidos. Agora que a retrogradação de Mercúrio termina, a coisa deve deslanchar: pode voltar a investir energia nisso. Melhora também a comunicação com amigos. Hoje, sensibilidade espiritual.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Negociações de promoções, ascensão, reconhecimento ou progresso profissional agora vão acelerar, com o fim do período retrógrado de Mercúrio. Expresse claramente suas intenções junto aos chefes e contribua para o andamento do processo. Dia favorável também a conhecer gente nova para ampliar seu grupo de amizades.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Os capricornianos envolvidos com assuntos acadêmicos e burocráticos ou providências de viagem vão sentir que o que estava travado começa a fluir: resolva as pendências da faculdade, tire o atraso dos estudos, organize documentos para viajar e vá ser feliz! Excelente momento também para novos inícios na carreira.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Com o fim do trânsito retrógrado de Mercúrio, sua vida fica menos complicada, o cuidado com seu dinheiro mais fácil e as pessoas mais ágeis e dispostas a colaborar. Corra atrás de desenrolar o que estava enrolado! Já a Lua em Libra faz deste um ótimo dia para começar um estudo novo. Pense também numa longa viagem.

PEIXES 20/02 A 20/03

Chega ao fim a retrogradação de Mercúrio. Com isso, os diálogos com seu par vão avançar: acabou a fase de falar do passado. Olhem para a frente agora! Aquele contrato que estava preso na gaveta de alguém finalmente será assinado, e os clientes hesitantes fecharão negócio. A Lua libriana traz soluções e equilíbrios.

