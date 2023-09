Horóscopo da Sexta; confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Em vez de travar nos problemas ou desistir de alguma coisa porque está difícil demais, experimente hoje o exercício da persistência: os resultados irão valer a pena. Dê atenção especial a se manter produtivo e eficiente mesmo diante das dificuldades que podem surgir. Passe ao largo do pessimismo e mantenha a fé!

TOURO 21/04 a 20/05

Jogos de azar e investimentos de risco alto devem ser tirados do seu cardápio hoje, porque a tendência é perder, e feio. Atenção também a disputas de poder por vaidade ou ego; serão desgastantes, e você bem pode passar sem elas. Para ser feliz nesta sexta, vá namorar, brincar com crianças ou produzir algo artístico.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje pode ser mais difícil coordenar as necessidades da família, da relação amorosa e do trabalho. Tente se desdobrar, sabendo que algum desses pontos pode se desorganizar um pouco; é só ter jogo de cintura, coisa que não lhe falta, e tudo entra nos eixos novamente. Use de racionalidade para decisões profissionais.

CÂNCER 21/06 A 22/07

Os entraves no trabalho ou nas tarefas do dia, que podem pesar ainda mais no meio da tarde, serão resolvidos apenas de uma forma: com bom diálogo e boa comunicação. Atenção diferenciada se estará lidando com documentos e burocracias; estará mais distraído para processá-los. Foco e concentração são imprescindíveis.

LEÃO 23/07 A 22/08

Com as iniciativas financeiras ainda favorecidas nesta fase, é o momento de continuar mantendo o foco em poupar, investir seguramente e ampliar o patrimônio; para isso, resista à tentação de gastar com o que é supérfluo. Mais para o fim da tarde, vem um fluxo de produtividade, que traz bons resultados no seu rastro.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Este ciclo ainda é seu, e você deve continuar persistindo nas suas realizações. Hoje poderá sentir resistência a suas iniciativas, vinda da parte daqueles com quem tem mais intimidade. Faça as coisas do seu jeito e não se deixe contaminar por objeções ou dificuldades trazidas pelos outros. Mais tarde, paixão na área!

LIBRA 23/09 A 22/10

Uma certa confusão mental pode tomar conta de você hoje, como se estivesse difícil conseguir fazer trabalhar juntos, e bem, o pensamento e a expressão. Talvez isso sirva para lhe direcionar a mergulhar nos seus sentimentos mais profundos em vez de querer apenas racionalizá-los; assim, consegue um maior entendimento.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje, você poderá sentir que não consegue acompanhar os amigos, seja porque seu bolso não permite, seja porque o papo não vai fluir. Não tem problema; isso pode ficar para outro dia, e a energia desta sexta pede mesmo que você tente focar em economizar. Amor meio iludido: tente viver as coisas de forma mais real.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

A Lua fica crescente em seu signo e pouco depois já se move para Capricórnio: pode haver alguma dificuldade em fazer seu trabalho e dinheiro renderem. A ideia é que você persista e não desanime! Na sua intimidade, clima de conspiração, segredos ou coisas mal explicadas. Ligue a intuição, mas desligue a paranoia.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Durante a tarde de hoje, você sentirá que o que ainda não estava muito claro toma uma forma mais definida: é que a Lua crescente chega ao seu signo, trazendo consciência. Você deve ficar firme na execução das coisas que planejou; não se deixe distrair ou desanimar. Tenha cuidado adicional com o que verbalizar.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Com um dia em que o Universo lança obstáculos para testar nossa perseverança e resiliência, hoje você pode ter desavenças com pessoas amigas, que irão servir para mostrar quem é confiável de verdade. Não desanime se faltar verba para viabilizar um projeto ou meta significativa: reorganize os planos e tente de novo.

PEIXES 20/02 A 20/03

Você não pode correr o risco hoje de não ser transparente e objetivo nos seus posicionamentos; principalmente na vida profissional e social, a falta de clareza pode prejudicar relações e até mesmo a sua própria imagem. Na dúvida sobre decisões, dê prioridade àquelas que fortalecem parcerias importantes para você.

Veja também

Design e Arquitetura CasaCor celebra o "Corpo e Morada", com ocupação no edifício Chanteclaire, a partir desta sexta (22)