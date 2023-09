Horóscopo da Sexta; confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Pela manhã, a Lua cheia ocorre em seu signo, impactando diretamente na sua atitude para com as pessoas importantes para você: explosões de humor de sua parte podem ocorrer, o que, obviamente, têm um impacto negativo. Busque não descontar suas próprias questões nos outros. Este momento é sobre paciência e respeito.

TOURO 21/04 a 20/05

Se tiver como ficar fora de circulação hoje, será prudente fazer isso, porque temos uma Lua Cheia muito desafiadora, no signo de Áries, que vai deixá-lo vulnerável, tanto emocional quanto fisicamente. As emoções reprimidas irão se agitar, e você corre o risco de perder o controle sobre elas. Tente estar recolhido.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Ao mesmo tempo em que você sente um grande desejo de socializar nesta sexta, ao fazer isso poderá notar que os amigos estão meio irritados, e que a vibração está esquisita, em vez de acolhedora. Vale tentar, com seu destacado traquejo social, ser aquele que vai trazer leveza para o ambiente; não se deixe contaminar.

CÂNCER 21/06 A 22/07

A Lua Cheia traz culminâncias, colocando em evidência aquilo que antes estava apenas implicado, e para você, isso vai acontecer em relação à sua vida profissional. Inquietações profundas podem surgir com esse assunto, e alterações de humor como resultado. Segure seu temperamento para não prejudicar sua reputação.

LEÃO 23/07 A 22/08

Temos Lua cheia no céu hoje, num signo amigável ao seu, Áries. Embora esse trânsito seja até bem positivo para você, pois o enche de confiança e entusiasmo, também pode deixá-lo imprudente, sem medida dos riscos que pode assumir em segurança. Esteja consciente disso. Pode haver notícias de viagens ou cursos e provas.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Alguma situação pode sair do seu controle: é o clima combativo do céu agindo sobre o seu setor das crises. É desconfortável para você lidar com a imprevisibilidade, mas esse momento é sobre fazê-lo entender que na verdade controlamos muito pouco. O lado positivo é que um investimento pode apresentar resultados hoje.

LIBRA 23/09 A 22/10

A nervosa Lua Cheia ariana chega com um clima de impaciência geral, e como Áries é seu signo complementar, você pode ser diretamente atingido. Manter o equilíbrio emocional diante de provocações é fundamental, mas não deixe de se impor para garantir seu espaço, e lembre-se de que você não é obrigado a engolir sapos.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Você pode até dar uma de durão, mas no fundo é sensibilíssimo, e quando não consegue expressar suas emoções em palavras e gestos, elas vão se manifestar em incômodos físicos. Hoje é um desses dias; se puder, fique descansando, e se não, evite entrar no clima conflituoso que o estará cercando, para não se alterar.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Você estará intenso com a Lua Cheia de hoje, que pode agitar uma paixão daquelas de tirar seus pés do chão. Vá com calma; primeiro, para respeitar o espaço da outra pessoa, e segundo porque essa empolgação toda pode ser só fogo de palha. Divirta-se, mas com parcimônia, e coloque em movimento sua veia artística.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O clima hoje pode ser de desconforto, ou mesmo agressividade, em família, já que o lado irritado de todos vem à tona com a Lua Cheia. Pode haver discussões e explosões em casa, que lhe tiram até o equilíbrio para render no trabalho. Procure adotar uma postura mais diplomática, mas ao mesmo tempo, se resguarde.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A sexta-feira começa em clima de nervosismo e impaciência, com a Lua Cheia em Áries, e para você, o conselho é medir as palavras nas suas interações com outras pessoas, pois falas impensadas ou provocativas podem trazer situações desgastantes e até algum risco. Seja mais prudente ao dirigir ou andar na rua hoje.

PEIXES 20/02 A 20/03

O céu é tocado pela Lua Cheia ariana, que embora possa trazer boas novas relacionadas à sua vida financeira, também evidenciará onde você precisa balanceá-la: não adianta o dinheiro entrar e não ser bem gerenciado, ou ser gasto com impulsividade e sem planejamento. Evite fazer compras hoje, pois pode gastar demais.

