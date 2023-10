A- A+

ASTROLOGIA Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros É o início de uma nova fase astrológica, com a Lua Minguante pedindo um momento para desacelerar. Confira o que os astros reservam para cada signo

ÁRIES 21/03 A 20/04

Começa agora a fase astrológica em que todos passam a precisar desacelerar e fechar situações abertas em algum setor de suas vidas. O ariano deve focar nas pendências do lar e da família: é o momento de resolvê-las. Fique mais em casa nos próximos dias. Quer surpresa? Ela chega na forma de dinheiro na conta hoje!

TOURO 21/04 a 20/05

Hoje você deve se perceber mais calado, e pesando as palavras antes de verbalizar pensamentos. Poderá se sentir à vontade para se expressar apenas com quem tem intimidade. No trabalho, o cansaço mental pode prejudicar seu rendimento; se puder, fique com a agenda mais folgada. Boas notícias chegam de forma inesperada!

GÊMEOS 21/05 A 20/06

A Lua minguante da sexta vem pedindo desaceleração dos gastos e contenção de despesas desnecessárias; você vai estar mais desapegado mesmo, e dando um valor especial a coisas imateriais, o que pode fazer com que termine desistindo de alguma programação de lazer. Você deve descobrir um novo ponto de vista sobre algo.

CÂNCER 21/06 A 22/07

O cansaço bateu? Pois é hora de começar a desacelerar: a partir de hoje, a fase minguante da Lua determina que os próximos dias devem ser de descanso e de fechamento dos ciclos e pendências. Temas familiares trazem desgaste; procure manter o equilíbrio e não exagerar nas reações. Energize-se em grupos estimulantes!

LEÃO 23/07 A 22/08

Já ouviu aquele ditado que diz que lar é onde o coração está? Hoje o dia é de olhar profundamente para dentro, para descobrir em que lugar seu coração se sente em casa. Reflita sobre o passado, encerre ciclos e se conecte com o Amor. No mundo externo, surpresas interessantes e positivas podem acontecer no trabalho.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Reserve a sexta-feira para estar em intimidade com amigos mais chegados, com quem você se sente em casa: isso vai ser um conforto para o seu coração. Dedicar um cuidado a alguém que precise de visibilidade e afeto também é uma boa pedida. Hoje o dia é de doar mais do que de receber. Estude ou faça orações em grupo!

LIBRA 23/09 A 22/10

É bom estar brilhando, mas hoje você começa a perceber que é hora de colocar o pé no freio antes que chegue a pifar de vez. Diminua o ritmo no trabalho e não se preocupe com perfeição; seu emocional está vulnerável hoje ao ambiente profissional. Junte-se com gente criativa e positiva para dar conta dos imprevistos.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Sempre é bom revisitar suas crenças e convicções, e estar pronto até para abrir mão delas, se não fazem mais sentido: este é o clima da Lua minguante de hoje. Não que não haja espaço para a expansividade, e ela acontece a dois: invente, também, uma atividade divertida e criativa para fazer junto com o seu amor!

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

A Lua minguante em Câncer ajuda a levar um problema embora, se você se agarrar com ele para resolvê-lo. Poderá contar com a ajuda de alguém que se compadece com seu sofrimento, mas não confie em todo mundo. Para fortalecer a saúde, faça uma atividade física moderada e experimente um tratamento mais alternativo.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Com as emoções entre você e seu par começando a se acalmar, é hora de resolver problemas ou pelo menos de dar uma pausa nos conflitos, antes que eles voltem a incomodar. Hoje, você se beneficiará de propor algo romântico e criativo na relação. Solteiros: amor à vista, vem de surpresa e pode virar algo sério.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje você deve pegar sua agenda, cortar as atividades supérfluas e cuidar apenas do que é estritamente necessário ou urgente. A pegada agora é de reduzir: corre-corres, tarefas e complicações. Se puder, passe mais tempo em casa, organize seu espaço físico e repouse. Ideias boas podem surgir com a mente descansada.

PEIXES 20/02 A 20/03

Busque ter uma sexta-feira minimalista, ficando juntinho com seu amor ou brincando com seus filhos ou crianças próximas, pois são as atividades que mais irão lhe alegrar. Evite apegos melodramáticos: a ordem agora é fugir de complicações. Não tem companhia? Então vá se expressar em forma de arte, imagens ou palavras.

Veja também

São Paulo Mostra Internacional de Cinema exibe 360 filmes na capital paulista; saiba mais