Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

ÁRIES 21/03 A 20/04

Litígios legais ou financeiros podem brotar na sua vida a partir de agora, com a entrada de Marte no signo de Escorpião. Encare essas disputas, e não abra mão de nenhum direito seu, mas cuidado para não sair atropelando a todos na sua frente, e para não confundir justiça com vingança. Hoje, pegue leve com seu amor.

TOURO 21/04 a 20/05

Embora você costume correr de confusão, será inevitável que nas próximas semanas surjam algumas na sua vida: é que o guerreiro Marte acaba de entrar em Escorpião, seu signo oposto. Isso vai revelar conflitos com pessoas próximas que não estavam evidentes, ou que você fingia que não estava vendo. Defenda seu espaço.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Prepare-se para um período que pode trazer dificuldades de relacionamento no ambiente de trabalho: as pessoas ficam mais competitivas e até maldosas, e você, que prefere tudo leve, irá sofrer com esse clima tempestuoso. Procure ficar longe da balbúrdia: faça sua parte e pronto. Saúde também merecerá cuidados extras.

CÂNCER 21/06 A 22/07

Quem vê o canceriano retraído e tímido, nem imagina a usina de paixão que ele guarda dentro de si. É com a entrada de Marte em Escorpião hoje que essa sua vocação vai se revelar: as próximas semanas prometem ser quentes como o fogo. Faça um bom gerenciamento de todo esse desejo, para não se meter em barcas furadas.

LEÃO 23/07 A 22/08

Se tem conflitos familiares que estavam sendo mantidos sob controle ou acontecendo de um jeito mais discreto, com a passagem de Marte pelo signo de Escorpião eles virão à superfície e não poderão mais ser ignorados. Pode ser uma fase difícil; tente não perder as estribeiras. Hoje, a pacífica Lua libriana ainda ajuda.

VIRGEM 23/08 A 22/09

O planeta Marte começa a transitar hoje pelo seu setor da comunicação e relações comunitárias: você se torna mais afiado com as palavras, e pode usar isso de forma positiva ou negativa. Aproveite a força da sua voz para falar em nome da sua comunidade, mas tome cuidado com falas duras, que podem machucar alguém.

LIBRA 23/09 A 22/10

Logo teremos mais uma Lua Nova, que será libriana desta vez. Tudo que não vingou na lunação passada, você poderá tentar de novo para ver se dá certo agora. Hoje, desapegue-se das últimas crenças que lhe limitam. Já a entrada de Marte em Escorpião favorecerá sua luta pelas conquistas materiais nas próximas semanas.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Marte acaba de entrar em seu signo: começa uma fase em que você estará mais determinado e competitivo, e por isso, pode conquistar muitas vitórias nas próximas semanas. Cuidado, entretanto, com ímpetos vingativos e agressivos, que podem estragar as oportunidades. Hoje, sua principal tarefa é controlar a mente.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

É importante que você esteja gerenciando sua saúde mental nas próximas semanas: é que Marte, agora em Escorpião, vai colocar em ebulição suas ansiedades e instintos combativos mais arraigados. Tome medidas de contenção e encontre vias saudáveis para liberar sua combatividade. Cuidado também com inimigos ocultos.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Marte iniciou sua passagem pelo signo de Escorpião, indicando que começa uma fase em que você poderá se engajar em alguma luta por uma causa política ou humanitária com a qual tenha identificação. Ao mesmo tempo, devem surgir conflitos com amigos ou grupos por onde você transita. Não seja o fator desagregador.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Com a entrada de Marte em Escorpião, começa uma fase positivíssima para a sua vida profissional: você se destacará, ganhará disputas e estará com brilho nos olhos para conquistar espaço. Lembre-se de descansar! Além disso, a Lua em Libra favorece práticas espirituais e estudos que ampliem sua percepção do mundo.

PEIXES 20/02 A 20/03

Atitudes mais ousadas e confiantes são o presente do trânsito de Marte em Escorpião para você. Bom momento para pensar em se dedicar com mais afinco a um estudo. Por outro lado, suas crenças e convicções ficam tão fortes que podem beirar o fanatismo: respeite as opiniões dos outros. Hoje, desapegue-se do controle.

