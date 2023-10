Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Esta sexta-feira tem um clima de imprevisibilidade, e com a Lua ainda efetuando a passagem

pelo seu signo, o que lhe deixa os nervos à flor da pele, é importante canalizar os seus

impulsos de uma forma construtiva. Procure fazer um esporte ou outra atividade física, e

mesmo assim, com cuidado para não se machucar.



TOURO 21/04 a 20/05

Esta sexta pode ser contraditória, porque há um clima de urgência no ar, como se algo que

você não sabe bem o que é estivesse para acontecer, e isso causasse agitação; mas também há

uma vontade de se recolher e ficar mais quietinho até esse algo chegar. A segunda opção é

mais sábia. Aproveite e organize as ideias.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Coloque empenho hoje para realizar algo que seja muito importante para você: ter atitude

num momento em que o pessimismo parece rondar é fundamental para não deixar a peteca

cair. Em dia energeticamente tenso e imprevisível, você tem a tendência de se desentender

com amigos para colocar algo para fora. Preserve-se.



CÂNCER 21/06 A 22/07

O clima esquenta hoje no seu cenário profissional, e uma discussão ou interação que não vai

como esperado pode atingir sua confiança. Procure se manter calmo e entender que essa é

uma configuração passageira. Fique mais nos bastidores, preservando a si mesmo, e use sua

energia de combate para buscar mais autonomia.



LEÃO 23/07 A 22/08

Se tem uma viagem em breve, principalmente para locais distantes, revise o checklist para ter

certeza de que não está esquecendo nada, e se tudo que é necessário foi providenciado. Além

disso, o leonino passa hoje por uma baixa de confiança, que pode deixá-lo pessimista. Dê a

volta por cima, que isso não é a sua cara!



VIRGEM 23/08 A 22/09

Um conflito pode se exacerbar e tomar rumos imprevisíveis; mesmo que você não queira

entrar em confusão, pode acabar sendo puxado inadvertidamente para dentro de uma. Tenha

calma e use seu jogo de cintura para resolver, ou até mesmo para não ser envolvido tão

profundamente. Evite embates legais ou financeiros hoje.



LIBRA 23/09 A 22/10

Em véspera de eclipse, a Lua continua a passar pelo seu signo oposto, Áries, e o acúmulo de

tensões pode repercutir no seu casamento, namoro ou até mesmo com parceiros de trabalho ou negócios. É um dia em que você tem que ter mais cautela e levar em consideração que

essas pessoas estão com sua sensibilidade ampliada.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Você costuma ser duro na queda, e continuar produtivo mesmo quando tem um incômodo

físico ou emocional, mas isso não significa que tal atitude, se frequente, não possa terminar

trazendo danos maiores a longo prazo. O dia hoje não está para brincadeira; respeite seus

limites e pare a qualquer sinal de desconforto.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Embora você esteja querendo muito se divertir, e quem sabe passar momentos agradáveis

com alguém interessante, na prática pode ser que as coisas não saiam bem como desejado.

Não crie muitas expectativas, e não deixe que suas carências o coloquem em situações que o

desvalorizem. Ame a si mesmo em primeiro lugar!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O momento astral está acumulando tensões, que para todo mundo irão atingir um

determinado setor da vida. O nativo de Capricórnio sente essa carga emocional nas suas

dinâmicas familiares: questões que são antigas podem surgir de novo, e você, fragilizado,

sofrer mais que o necessário. Deixe o passado para trás.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Já estamos em clima de eclipse, que ocorre amanhã, mas cujos efeitos já se fazem sentir. Para

o aquariano, a Lua passando pelo seu setor da comunicação traz um nível de irritabilidade que

pode se traduzir em diálogos afiados e impulsividade, de sua parte, na escolha das palavras.

Tente ficar mais em silêncio hoje.



PEIXES 20/02 A 20/03

Racionalidade e facilidade para lidar com o que é material nem sempre são recursos que você

consegue acionar com sucesso, porque sua natureza é muito mais emotiva e desapegada. Hoje

é um dia em que ganhar dinheiro está favorecido, mas você pode não enxergar ou deixar

passar as oportunidades. Pé no chão e olho vivo!

