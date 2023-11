Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

É com a chegada de Mercúrio a Sagitário que você vai perceber que está precisando de novos ares: a vontade será de ganhar o mundo. Viajar está muito favorecido, e quanto mais para longe, melhor. Se sua pegada é o conhecimento intelectual, matricule-se numa nova graduação ou pós. Hoje, não se deixe magoar por ninguém.



TOURO 21/04 a 20/05

Começa hoje um período que vai trazer negociações, documentos, questões burocráticas e talvez até legais para você lidar: é o trânsito de Mercúrio em Sagitário. Pode ser desconfortável ter que estar às voltas com processos sobre os quais você não tem todo o controle, mas o aprendizado é esse mesmo. Hoje, descanse.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Seu regente Mercúrio entra em Sagitário: você vai transitar num universo diferente do seu, mas que pode trazer aprendizados a partir do que você vivenciar com amores, companheiros de trabalho ou sócios. Os comprometidos vão conversar bastante com seus pares. Hoje, Lua em Libra traz romance! Não esqueça dos amigos.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Novos trânsitos no céu marcam outra área da sua vida que entra em destaque: Mercúrio passa a influenciar seu setor da produtividade, o que vai trazer mais atribuições e tarefas para o seu dia-a-dia. É hora de testar esse jogo de cintura! Hoje, a Lua em Libra pede recolhimento no seu cantinho mais amado: sua casa.



LEÃO 23/07 A 22/08

Mercúrio entra em Sagitário, o que vai agitar seu gosto por festas e diversão nas próximas semanas. Cuidado com exageros, e saiba que mesmo que você queira, não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo! Solteiros vão se surpreender com a quantidade de gente nova que vai surgir. Hoje, a Lua em Libra lhe ensina algo.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Você é regido por Mercúrio, que começa um trânsito por Sagitário, signo que representa seu setor familiar. Com isso, nas próximas semanas haverá mais conversas e passeios em família. Prepare-se para receber visitas de fora também! Hoje, você perceberá que está cometendo algum erro na gestão do seu dinheiro. Conserte.



LIBRA 23/09 A 22/10

Sagitário é o seu universo de aprendizado, e com a entrada do planeta Mercúrio nesse signo, essa fase que dura algumas semanas é perfeita para você aprender coisas novas em cursos ou oficinas de curta duração. Idiomas também são favorecidos! Deve aumentar o dinamismo da sua vida. Hoje, dia de desapegos emocionais.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Temos mais um novo trânsito no céu: Mercúrio deixa o seu signo e ingressa em Sagitário, área do céu que fala de sua vida financeira e solidez material. É hora de expandir seus esforços para ganhar dinheiro! Você ganha uma excelente lábia para negociações e pode até se dar bem em mais de uma oportunidade lucrativa.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Hoje Mercúrio entra no seu signo, abrindo um ciclo de abertura ao novo e de ampliação dos seus conhecimentos, conexões e experiências. Diversifique atividades: pode começar várias coisas novas ao mesmo tempo. Planeje, e faça, viagens também. Hoje, um amigo pode magoar você: não deixe que isso abale sua autoestima.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Atenção, Capri: a entrada de Mercúrio no seu setor da sensibilidade e espiritualidade torna tudo mais subjetivo para você. Não tente racionalizar o que é, por natureza, para além da razão. Viva seu mundo interior sabendo que não precisa ter explicação para tudo! Hoje, não se exponha no ambiente profissional.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Na agenda do aquariano sempre tem espaço para novos contatos, amizades e programações sociais, e pode ter certeza de que ele vai ser preenchido, com o início do trânsito de Mercúrio por Sagitário. Você também verá seu forte instinto de coletividade se transformar em debates ferrenhos: milite, mas sem exageros.



PEIXES 20/02 A 20/03

Mobilidade profissional ativada por algumas semanas com a entrada de Mercúrio no signo de Sagitário: o pisciano vai ter oportunidades de trabalho diversificadas e pode subir ou mudar de lugar na empresa com sucesso. Dica para aproveitar melhor: seja flexível! A Lua em Libra, hoje, convida você ao desapego material.



