Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

ÁRIES 21/03 A 20/04

Reflexões, desapegos, curas e encerramento de ciclos são as propostas do céu. A

materialidade pede atenção: talvez você esteja gastando demais, quando a hora é de poupar e

diminuir despesas. Problemas que têm pesado no seu imaginário podem ter uma solução mais

fácil hoje, porque você está conectado com sua intuição.

TOURO 21/04 A 20/05

Seu excesso de entusiasmo pode ser contagiante, mas ao mesmo tempo, passa uma impressão

que não corresponde exatamente à verdade. Seja honesto com as pessoas e não provoque

ilusões. Aliás, não perca a oportunidade de se autoexaminar; talvez até você mesmo esteja

valorizando demais algo que não tem tanto valor assim.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Cometeu excessos nos últimos dias? Pois é o momento certo para acertar a conta com seu

organismo. Descanse, faça uma higiene mental e se alimente de forma mais frugal. As

preocupações que rondam sua mente se acalmarão se você tomar atitudes, ainda que simples,

para resolvê-las. No trabalho, sua postura é bem vista.

CÂNCER 21/06 A 22/07

Aproveite o clima docemente apaixonado da Lua minguante em Escorpião para fazer algo

caseiro e tranquilo com seu amor. Haverá compromissos sociais com amigos a cumprir, mas dá para fazer as duas coisas. O dia também favorece a dedicação a um roteiro de estudos ou uma vivência espiritual, que lhe trará serenidade.

LEÃO 23/07 A 22/08

É um alívio ver curas acontecendo, as tensões se desfazendo e o ambiente íntimo se

mostrando acolhedor. Curta isso, porque o trabalho continua pegando, e bem que você vai

precisar do colo da sua casa e familiares. Preocupado com problemas? Eles se resolverão pelas vias da sabedoria e da paciência. Dê tempo ao tempo.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Se você está longe de casa a serviço ou passeio, vai bater saudade: faça uma chamada de vídeo para amenizar e se sentir melhor. Poderá, também, receber notícias de gente que está

distante. Se tiver que estudar ou ler algo complicado, prepare-se para um teste de paciência,

pois a concentração parece abandoná-lo hoje.

LIBRA 23/09 A 22/10

Hoje, pague contas, negocie contratos ou dívidas e faça o que por possível para passar os

próximos dias com mais simplicidade e menos consumo. O momento também é bom para

fazer acordos que tenham a ver com patrimônio. Focado nos seus compromissos financeiros

dos próximos dias, você vai trabalhar com mais vontade.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

É hora de buscar acalmar os sentimentos, portanto, não permita que exageros emocionais

alheios o tirem do prumo. Se você conseguir transmitir calma ao outro, terá retornado para si

o bem que se empenhou em fazer. Laços amorosos sensíveis, porém não necessariamente

duradouros. Honestidade ajuda a entender melhor.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Lampejos de intuição que vão orientar os novos caminhos a se tomar vão passar pelos portais

da sua consciência hoje: fique atento a eles para não perder a informação. Você terá empatia

suficiente para se colocar no lugar de alguém, e humildade suficiente para ouvir conselhos e

orientações de pessoas mais vividas.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A vida social entra em desaceleração: hoje você pode querer estar só com seu amor, ou

marcar um passeio com filhos, sobrinhos ou crianças com quem gosta de estar. Faz muito

bem! Escolha, entretanto, opções de lazer mais calmas. Está valendo também marcar um bate-

papo com um amigo cuja inteligência você admira.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A sexta-feira pede mais recolhimento: faça trabalho de bastidores, em vez de se visibilizar na

vida profissional. Sua expertise é reconhecida de alguma forma, o que resulta num benefício

material ou acréscimo de remuneração. Repense o modo como tem gerenciado suas

responsabilidades familiares: peça ajuda e delegue.

PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje você está de bem com suas emoções, enxergando-as com maturidade e sabedoria, o que

favorece o trato com todas as pessoas ao seu redor. Torna-se mais sólido um projeto de

viagem de lazer ou de compromisso de evolução espiritual. Coloque esses planos logo na

agenda, para não ficar apenas sonhando e não realizar.

