Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros nesta sexta-feira (18/07)

ÁRIES 21/03 A 20/04

Hoje começa o trânsito de Mercúrio retrógrado, um evento que impacta de forma bastante perceptível a nossa vida. Para você, ele irá repercutir na vida amorosa, trazendo a oportunidade de revisitar vínculos que não foram resolvidos a contento, mas também pode atrasar alguns projetos. Aproveite para fazer revisões.



TOURO 21/04 A 20/05

Nesta sexta, você deve buscar descansar e avaliar seus erros e acertos: é o que pede a Lua minguante no seu signo. Além disso, o início da retrogradação de Mercúrio abre uma fase do tipo “casos de família”: é possível que ressurjam antigas questões com parentes para serem resolvidas. Evite mudar de residência agora.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Com o início de Mercúrio retrógrado, você pode esperar ser procurado para retomar conversas e acertos, em qualquer setor da sua vida, que não tiveram resolução definitiva. Organize-se para lidar de forma madura com isso. Será importante também, nas próximas semanas, ser mais prudente com comunicação e transportes.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje, receba o afeto e a ajuda dos amigos: se você tem prestígio, por que não o utilizar, já que a ação generosa de Júpiter está lhe concedendo esse favorecimento? Entretanto, pelas próximas semanas, Mercúrio retrógrado avisa: é tempo de conter seus gastos e de tomar um cuidado adicional com dinheiro e patrimônio.



LEÃO 23/07 A 22/08

Começou a famosa retrogradação de Mercúrio, e você foi o sorteado da vez, já que ele está no seu signo. Assim, pelas próximas semanas, você terá a oportunidade de rever erros e replanejar sua vida para que eles não se repitam. Cautela antes de começar coisas novas! Hoje, já espere pessoas do seu passado reaparecendo.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Mercúrio retrógrado a partir de hoje fará com que o virginiano mergulhe em uma fase bem introspectiva, em que revisitará emoções e lembranças a partir de uma perspectiva terapêutica: a ideia é fazer uma reciclagem nesses conteúdos. Pode ser um bom momento para voltar à terapia! Bata um papo filosófico com os amigos.



LIBRA 22/09 A 22/10

Pelas próximas semanas, seus sonhos, vida social e círculos de amizades passarão por uma fase de revisão, com o trânsito retrógrado de Mercúrio. Talvez você fique um pouco mais recluso, resguardando-se de alguns convívios. Cuidado com falhas de comunicação com amigos! Hoje, uma mulher ajuda sua evolução profissional.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Começa agora uma fase breve, mas importante, em que sua vida profissional entra em modo revisão, e há o risco de você sofrer alguma consequência relacionada a falhas de comunicação. Evite mudar de trabalho ou assumir novo cargo agora, a não ser que isso já viesse sendo negociado. Reveja suas metas de crescimento!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Nesta sexta, pegue leve com seu organismo, pois ele estará sensível e necessitando de equilíbrio. Seja perseverante com as tarefas que precisam ser terminadas. Além disso, com o início da retrogradação de Mercúrio, dê um freio nas viagens e aventuras por aí, já que aumenta a possibilidade de algo sair dos trilhos.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Documentos, litígios e demandas com as quais você precisará de ajuda para lidar dominarão as próximas semanas, principalmente se não foram zeradas de vez; essa é a ação de Mercúrio retrógrado, que tem o objetivo de trazer novas oportunidades de amarrar logo essas pontas soltas. Hoje, trabalho em equipe é tudo!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Os aquarianos estão entre os signos mais tocados pela retrogradação de Mercúrio, que começa hoje. Pelos próximos dias pessoas que podem ter sido grandes amores na sua vida irão voltar a procurá-lo: é o momento de esse vínculo passar por uma reavaliação. Será que é para retomar ou fechar de vez? O tempo irá dizer.



PEIXES 20/02 A 20/03

Nas próximas semanas, você notará uma maior dificuldade para dar conta das atividades, e que a comunicação no dia-a-dia fica mais difícil: isso acontecerá pela ação de Mercúrio retrógrado sobre a parte prática da sua vida. Em vez de pensar em tais situações como atrasos, pense nelas como chances de aperfeiçoamento.

