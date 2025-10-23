Horóscopo da Sexta: o que esperar dos astros nesta sexta-feira (23/10)?
A astróloga Marcela Marques comenta a entrada do Sol no signo de Escorpião
ÁRIES 21/03 A 20/04
A chegada do Sol ao signo de Escorpião, que acontece hoje, vai ajudar você a enxergar, sem sombra de dúvida, tudo que pode estar lhe atrapalhando: medos, inseguranças, apegos vãos e até fatores externos. Com essa iluminação, ficará mais fácil tomar as iniciativas para os cortes necessários. Vale a pena pagar para ver!
TOURO 21/04 A 20/05
Não resta nenhuma dúvida: para o taurino, as próximas semanas serão focadas em estabelecer e consolidar suas parcerias mais importantes, tanto na vida pessoal, como amores e amigos próximos, quanto na profissional, que deve ganhar oportunidades de negócios diferenciadas e prósperas. Abra o espaço e contribua também!
GÊMEOS 21/05 A 20/06
Cada vez mais o astral vai lhe mostrando que esta fase é sobre se dedicar a melhorar sua qualidade de vida, tanto em termos de bem-estar físico quanto de produtividade e do sentimento de estar sendo útil: com o Sol em Escorpião, ficará mais fácil enxergar o que precisa e pode ser feito nesse sentido. Mãos à obra!
CÂNCER 21/06 A 22/07
A partir de hoje, você recebe um banho de autoestima, entusiasmo e criatividade, presentes do trânsito do Sol pelo signo de Escorpião. É hora de se abrir para curtir a vida, extravasar alegria, realizar ideias e se apaixonar! Se tem filhos ou crianças que são parte da sua vida, será um período especial junto a elas.
LEÃO 22/07 A 22/08
Como estão o seu convívio íntimo e a harmonia do seu lar? Se ainda havia alguma dificuldade de enxergar com clareza esses panoramas, a chegada do Sol em Escorpião vai lhe ajudar com esse discernimento. É tempo de colocar tais questões como prioridade e fortalecer as suas bases: tudo mais se organizará em torno disso.
VIRGEM 22/08 A 22/09
Pelas próximas semanas, sua vida vai girar principalmente em torno de questões como estudos, aprendizados, deslocamentos e o convívio e troca com a família, inclusive os parentes mais distantes. Pode abrir espaço na agenda para essas questões, que trarão vivências importantes. Exercite suas habilidades de diálogo!
LIBRA 22/09 A 22/10
A partir de hoje, você recebe estímulo e facilidade para o seu desenvolvimento financeiro, em busca de mais conforto e estabilidade: o Sol em Escorpião lança luz e calor sobre novas formas de fazer as suas capacidades se transformarem em mais dinheiro na sua conta. Faça sua parte, que é simplesmente dar o seu melhor!
ESCORPIÃO 23/10 a 22/11
Parabéns, Escorpião: chegou o seu momento! É a partir de hoje que o Sol começa aquele período anual de trinta dias no espaço celeste do seu signo, trazendo a sua hora de brilhar. Renove-se, celebre e trave novos compromissos consigo mesmo. Tudo ainda está muito intenso nesta quinta, mas cada vez mais positivo!
SAGITÁRIO 23/11 A 21/12
Nas últimas semanas o céu vem sinalizando que é hora de diminuir seu ritmo e passar a procurar dentro de si mesmo o que até agora vinha procurando fora: o seu mundo interior é tão deslumbrante quanto aquele ao seu redor. Com o Sol em Escorpião, aproveite para se recolher e fazer as pazes com o seu próprio Eu.
CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01
O Sol em Escorpião vem para sinalizar que os próximos trinta dias da sua vida deverão ferver com as amizades, a participação em novos grupos e até mesmo com o despertar de um outro nível de consciência social, que o direcionará para se envolver com causas humanitárias. Você terá o poder de fazer a diferença!
AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Mais um astro chega ao signo de Escorpião hoje: o Sol. Com isso, o nativo de Aquário ganha ainda mais força para investir com tudo no seu sucesso profissional: é hora de mover céus e terras para atingir seus objetivos nesse setor. Comece agora sendo aquela pessoa que espalha positividade no ambiente de trabalho.
PEIXES 20/02 A 20/03
Nesta quinta, completa-se o processo astrológico que direciona o pisciano a buscar se expandir através de atividades como o convívio com culturas diferentes, a prática da fé espiritual com a qual se identifica e o crescimento intelectual pelos estudos. O que está esperando? Comece marcando uma viagem ou intercâmbio.