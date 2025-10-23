Horóscopo da Sexta: o que esperar dos astros nesta sexta-feira (23/10)?

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

A chegada do Sol ao signo de Escorpião, que acontece hoje, vai ajudar você a enxergar, sem sombra de dúvida, tudo que pode estar lhe atrapalhando: medos, inseguranças, apegos vãos e até fatores externos. Com essa iluminação, ficará mais fácil tomar as iniciativas para os cortes necessários. Vale a pena pagar para ver!



TOURO 21/04 A 20/05

Não resta nenhuma dúvida: para o taurino, as próximas semanas serão focadas em estabelecer e consolidar suas parcerias mais importantes, tanto na vida pessoal, como amores e amigos próximos, quanto na profissional, que deve ganhar oportunidades de negócios diferenciadas e prósperas. Abra o espaço e contribua também!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Cada vez mais o astral vai lhe mostrando que esta fase é sobre se dedicar a melhorar sua qualidade de vida, tanto em termos de bem-estar físico quanto de produtividade e do sentimento de estar sendo útil: com o Sol em Escorpião, ficará mais fácil enxergar o que precisa e pode ser feito nesse sentido. Mãos à obra!



CÂNCER 21/06 A 22/07

A partir de hoje, você recebe um banho de autoestima, entusiasmo e criatividade, presentes do trânsito do Sol pelo signo de Escorpião. É hora de se abrir para curtir a vida, extravasar alegria, realizar ideias e se apaixonar! Se tem filhos ou crianças que são parte da sua vida, será um período especial junto a elas.



LEÃO 22/07 A 22/08

Como estão o seu convívio íntimo e a harmonia do seu lar? Se ainda havia alguma dificuldade de enxergar com clareza esses panoramas, a chegada do Sol em Escorpião vai lhe ajudar com esse discernimento. É tempo de colocar tais questões como prioridade e fortalecer as suas bases: tudo mais se organizará em torno disso.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Pelas próximas semanas, sua vida vai girar principalmente em torno de questões como estudos, aprendizados, deslocamentos e o convívio e troca com a família, inclusive os parentes mais distantes. Pode abrir espaço na agenda para essas questões, que trarão vivências importantes. Exercite suas habilidades de diálogo!



LIBRA 22/09 A 22/10

A partir de hoje, você recebe estímulo e facilidade para o seu desenvolvimento financeiro, em busca de mais conforto e estabilidade: o Sol em Escorpião lança luz e calor sobre novas formas de fazer as suas capacidades se transformarem em mais dinheiro na sua conta. Faça sua parte, que é simplesmente dar o seu melhor!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Parabéns, Escorpião: chegou o seu momento! É a partir de hoje que o Sol começa aquele período anual de trinta dias no espaço celeste do seu signo, trazendo a sua hora de brilhar. Renove-se, celebre e trave novos compromissos consigo mesmo. Tudo ainda está muito intenso nesta quinta, mas cada vez mais positivo!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Nas últimas semanas o céu vem sinalizando que é hora de diminuir seu ritmo e passar a procurar dentro de si mesmo o que até agora vinha procurando fora: o seu mundo interior é tão deslumbrante quanto aquele ao seu redor. Com o Sol em Escorpião, aproveite para se recolher e fazer as pazes com o seu próprio Eu.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O Sol em Escorpião vem para sinalizar que os próximos trinta dias da sua vida deverão ferver com as amizades, a participação em novos grupos e até mesmo com o despertar de um outro nível de consciência social, que o direcionará para se envolver com causas humanitárias. Você terá o poder de fazer a diferença!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Mais um astro chega ao signo de Escorpião hoje: o Sol. Com isso, o nativo de Aquário ganha ainda mais força para investir com tudo no seu sucesso profissional: é hora de mover céus e terras para atingir seus objetivos nesse setor. Comece agora sendo aquela pessoa que espalha positividade no ambiente de trabalho.



PEIXES 20/02 A 20/03

Nesta quinta, completa-se o processo astrológico que direciona o pisciano a buscar se expandir através de atividades como o convívio com culturas diferentes, a prática da fé espiritual com a qual se identifica e o crescimento intelectual pelos estudos. O que está esperando? Comece marcando uma viagem ou intercâmbio.

