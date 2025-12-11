Horóscopo da Sexta: confira o que os astros dizem para cada signo nesta sexta-feira (12)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

O céu de hoje favorece negociações com outros estados e países, como também a conciliação em contratos, disputas judiciais e até no seu casamento ou relação firme. Se o seu par propuser uma viagem, pode aceitar! O momento é ótimo para você investir em resolver questões emocionais: tenha uma atitude mais positiva.



TOURO 21/04 A 20/05

Hoje, faça reuniões em equipe, dissipe desavenças e inspire nas pessoas o espírito de cooperação. Assim, todos sairão ganhando. O dia é muito bom para consultas médicas e para iniciar tratamentos ou novos hábitos que vão contribuir para uma melhoria na sua saúde. Aguarde um momento incrível de projeção profissional!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Neste momento, você deve investir em declarar seus sentimentos para alguém: além de ter a oportunidade de os extravasar, ainda é bem possível que a resposta seja positiva. Se já está em um compromisso, providencie momentos de conversa e paixão para reacender a chama. Uma viagem cai bem agora e pode mudar sua vida!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Aproveite o clima de paz para fazer algo gostoso com sua família. Não precisa ser nada demais: uma atividade em casa, um mutirão de arrumação ou um bate-papo agradável em torno da mesa já vai providenciar o reforço das ligações afetivas. Há um forte favorecimento para

resoluções de impostos e questões imobiliárias.



LEÃO 22/07 A 22/08

Hoje o céu favorece boas conversas e até mesmo fazer as pazes com alguém que anda esquisito com você. O diálogo amoroso e respeitoso fará milagres nesta sexta! A vida afetiva também se beneficia desse clima: o momento é bom para convidar alguém para sair e falar dos seus sentimentos. Essa relação tem muito potencial!



VIRGEM 22/08 A 22/09

No seu movimento minimalista, a ordem desta sexta-feira é diminuir gastos e ser fiel a uma rotina de consumo mais simples e frugal. Para você, isso costuma ser muito fácil! Fique em casa, chame amigos ou parentes queridos e peça que cada um contribua com algo para que o encontro seja gostoso. Não precisa de luxo!



LIBRA 22/09 A 22/10

Com a Lua minguante em seu signo, você vai sentir o cansaço dos últimos dias, e também a sua sensibilidade muito mais aguçada; com isso, é importante se poupar de situações estressantes. Sabe o que dá muito certo hoje? Marcar um passeio com uma pegada cultural, ou mandar uma mensagem chamando aquela pessoa para sair.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Todos os seus sentidos se aguçam nesta sexta, com a entrada da Lua em seu setor da sensibilidade espiritual. Hoje não é dia de racionalizar, mas sim de ouvir a intuição e reforçar os elos com seus guias. É possível que seu sexto sentido lhe sopre uma boa ideia para materializar um desejo. Ancestrais presentes!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

As sensações mais agradáveis do dia virão dos encontros com amigos, que instigarão seu lado sociável: você terá ótimas conversas e sentirá o seu intelecto reconhecido. Aceite o convite da galera para conhecer um novo lugar! O momento também é bom para pensar em mudar de residência ou dividir um espaço de moradia.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Chegou aquele momento em que você deve escolher bem as atividades, eventos e projetos dos quais deseja participar: nem todos valerão a pena. Se puder, prefira assumir funções em que fique nos bastidores. Aguarde uma novidade profissional que terá um impacto excelente

na sua renda! Está disposto a se adaptar?



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Esta sexta vem com uma pegada de consciência ideológica e espiritual para o aquariano. Você não se contentará com nada menos do que se envolver em atividades nas quais sinta que está contribuindo para a justiça social. Ative aquele seu lado militante e vá em frente! Neste momento, você tem a obrigação de agir.



PEIXES 20/02 A 20/03

Feche bem a semana assumindo o lugar de frente em uma situação difícil ou um projeto profissional particularmente desafiador; é assim que irá se destacar e chamar a atenção de quem toma decisões. Suas habilidades sensitivas e energéticas estão afloradas hoje devido à boa ligação entre a Lua e Plutão: faça bom uso!

Veja também