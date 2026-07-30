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astrologia Horóscopo da Sexta: o que os astros reservam para você nesta sexta-feira (30)? A nossa astróloga Marcela Marques revela a conjuntura para cada signo

ÁRIES 20/03 A 19/04

Com a chegada da Lua em Peixes, você sentirá necessidade de se recolher e descansar a mente. Estará bastante sensível a ambientes barulhentos, portanto, se estiver ao seu alcance, tente programar atividades mais tranquilas hoje. É de bom tom evitar discussões inúteis e até mesmo se expor demais nas redes sociais.

TOURO 19/04 A 20/05

Conclua a semana investindo em agitar sua vida social: marque um rolê com os amigos, envolva-se com uma atividade em grupo ou assuma a frente em uma reivindicação coletiva. Entretanto, certifique-se de que a sua compaixão, que está forte hoje, não o coloque em situações financeiras difíceis. Ajude sem se sacrificar.

GÊMEOS 20/05 A 21/06

Nem sempre a sua genialidade é compreendida pelos outros, e nesta sexta-feira, uma ideia que você considerava brilhante pode não ser bem aceita em seu meio profissional. Em vez de se sentir injustiçado, use a sua inteligência para revesti-la de uma capa mais palatável, e tente apresentar novamente em outro momento.

CÂNCER 21/06 A 22/07

Nesta sexta-feira, o canceriano recebe um chamado espiritual, e lhe fará muito bem cuidar dessa parte da sua vida; porém, é importante não abandonar o pensamento crítico, e confiar apenas em instituições e líderes de reputação inabalável. Se está planejando uma viagem, o dia pode trazer pegadinhas: fique atento.

LEÃO 22/07 A 22/08

Hoje você precisará gerenciar o incômodo de não estar no controle: as coisas acontecem independentemente da sua vontade, e nem sempre isso é algo negativo. Confie em algumas pessoas, desconfie de outras e use sua intuição para distinguir quem merece ou não a sua confiança. “Amigos” podem ser uma fonte de decepção.

VIRGEM 22/08 A 22/09

Atenção aos eventos que ocorrerem hoje nos campos da vida afetiva e das interações de negócios: eles terão um quê de destino, e ao mesmo tempo, de aprendizado para você. Não desanime diante de imprevistos ou frustrações: serão um direcionamento do Universo para que o virginiano exercite a criatividade e resiliência.

LIBRA 22/09 A 23/10

Finalize a sua semana dedicando-se ao trabalho com fervor, priorizando as atividades mais práticas e aquelas cujo desempenho depende somente de você. Poderá ter dificuldades com documentações, negociações com outros estados e países ou até mesmo com a adaptação a novas normas. Lide com uma coisa de cada vez, certo?

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Um envolvimento afetivo deve ser encarado com cautela hoje; embora na superfície pareça empolgante e romântico, pode haver camadas mais profundas de toxicidade que você está ignorando, seja de forma consciente ou não. Para evitar sofrer, imponha limites e não ignore comportamentos duvidosos por parte da pessoa.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

A paz da sua família e lar pode ser abalada por um desequilíbrio conjugal; embora seja difícil separar uma coisa da outra, é necessário cuidar dos problemas entre você e seu par de forma discreta, sem envolver outras pessoas. Tenha em mente que as emoções estão em polvorosa agora: espere a racionalidade voltar.

CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Para que o dia seja tranquilo, você deve evitar falhas de comunicação, seja em conversas presenciais, trocas de mensagens ou redação de documentos, pois há um risco aumentado para a ocorrência de erros que podem prejudicar o fluxo de atividades. Eletrônicos e meios de transporte não se comportam bem: previna-se.

AQUÁRIO 19/01 A 18/02

A Lua deixa o seu signo e passa os próximos dias no seu campo das finanças e materialidade; esse trânsito pode trazer um interessante fluxo de prosperidade, mas ao mesmo tempo, tornar você generoso demais. Planeje despesas de forma inteligente, e tente abrir mão, por agora, de gastos com lazer e coisas supérfluas.

PEIXES 18/02 A 20/03

Nem sempre a nossa sensibilidade se manifesta de um jeito positivo ou suave: hoje, a sua estará a flor da pele, e pode ser magoada por atitudes de familiares que você pode entender como agressivas ou preconceituosas. Antes de bater de frente com pessoas a quem ama, vale a pena ter a humildade de se autoanalisar.

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