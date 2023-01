Horóscopo de Sexta

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Quem não o conhece, pensa que você não tem um pingo de romantismo, mas isso não é verdade: lá no fundo existe um ser apaixonado e dedicado, mas que se mostra a poucas pessoas. Pode ser que nas próximas semanas você passe por um período de solidão, para se reencontrar. Atenção: cuidado com envolvimentos perigosos.



TOURO 21/04 a 20/05

Hoje, sua regente Vênus entra no signo de Peixes, acordando aí dentro o bichinho da socialização. Você sentirá falta dos amigos e de um bom programa em grupo: trate de marcar! Existe a possibilidade de rolar uma paixão por alguém que faz parte da sua galera, e isso pode ser bacana. Confiar é fundamental para você!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

É hora de ter seus talentos reconhecidos, geminiano! Esse é o presente trazido pelo planeta Vênus, que acaba de entrar no seu setor de sucesso profissional. Relações interpessoais equilibradas e traquejo social são expressões-chave nas próximas semanas para você. Busque companhia dos amigos e colegas de trabalho.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Vênus está em Peixes: é tempo de buscar filosofias de vida que contemplem a gentileza, harmonia e cooperação entre as pessoas. Se está em busca de um amor, trate de programar uma viagem, que aumenta as chances de encontrá-lo. Os comprometidos devem pegar a estrada com seus pares, o que vai dar um gás na relação!



LEÃO 23/07 A 22/08

Sensualidade, curiosidade e novas descobertas sexuais são a tônica do momento com o ingresso de Vênus em Peixes. Mergulhe de cabeça, mas cuidado com ciúmes e excesso de apegos: nada de se perder da sua individualidade, que é tão importante para você. Hoje, uma emergência de trabalho pode frustrar um plano de diversão.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Depois de vários meses em que as relações afetivas estavam sendo um desafio constante para você, agora e pelas próximas semanas é romantismo a todo vapor: Vênus entra no seu signo complementar, firmando as relações já construídas ou trazendo gente nova que veio para ficar. Viva! Aprenda a lidar com a intensidade.



LIBRA 23/09 A 22/10

Receba com alegria Vênus em Peixes, que irá melhorar o clima no seu ambiente de trabalho, tornando as relações profissionais mais fáceis e aumentando o nível de cooperação entre você e seus colegas. Momento ótimo, também, para tratamentos de beleza. Hoje, faça algo bem íntimo com seu amor: blinde-se de interferências.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O céu hoje está ao gosto dos escorpianos: Vênus em Peixes atua sobre a sua vida sentimental, devendo trazer pessoas novas, intensas e românticas. Para quem já é comprometido, aumenta a simbiose dessa relação. Sua criatividade artística também é ampliada por esse trânsito. Saúde boa e fertilidade à flor da pele!



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

A chegada de Vênus ao signo de Peixes vai trazer mais harmonia para a sua vida familiar: melhoram os relacionamentos dentro de casa e você vai gostar mais de estar no seu cantinho. Pense em redecorar ou embelezar esse espaço! Amores estão favorecidos, e não precisa você se exibir para fazer sucesso. Seja você!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Vênus hoje muda de signo, passando a atuar no seu setor de comunicação, novos aprendizados e relações com parentes e comunidade. O período é bom para estabelecer vínculos, aprender algo novo, valorizar as belezas do seu pedacinho de mundo e até conhecer alguém para se relacionar num passeio despretensioso.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Com a entrada de Vênus em Peixes, é hora de aproveitar os bons ventos que esse astro leva para a parte material e financeira da sua vida. Sua sensibilidade e inspiração viram recursos que você pode lucrativizar. Será também um período em que você deve buscar mais conforto físico e estabilidade em todos os setores.



PEIXES 20/02 A 20/03

Vênus entra no seu signo hoje, o que traz romantismo e inspiração artística aos montes para a sua vida. O momento é bom para cuidar do visual e para sair por aí encantando, atraindo gente nova para conhecer. Aproveite essa elevação na sua autoestima para estrear talentos novos e melhorar sua remuneração ou ganhos.

