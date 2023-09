Horóscopo do amor: Ingrid Guimarães explica como cada signo se relaciona

A- A+

Apaixonada por signos e reality shows, Ingrid Guimarães decidiu unir as duas coisas em uma só. Ela é a apresentadora de "Match nas estrelas", novo reality de namoro do Amazon Prime Video. Ao lado da astróloga Tati Lisbon, a Papisa, a atriz de "De pernas pro ar" e "Fala sério, mãe" irá ajudar os participantes a entrar um par perfeito com a ajuda da compatibilidade astral. Aproveitando o clima de astros e namoro, Ingrid escreveu para O Globo sua própria versão do horóscopo do amor.

Áries: Arianos são divertidos e impulsivos. Na hora do date tomam iniciativa. Só não deixe eles irritados!

Touro: Não gosta de surpresa. Se pedir em casamento, que seja sem plateia e com um bom prato de comida.

Gêmeos: Você nunca sofrerá de tédio se relacionando com um geminiano. Assunto não falta e nem fofoca. O problema é que ele muda de ideia como quem muda de roupa.

Câncer: Gosta de cuidar e de ver o outro bem. São ótimas companhias. Mas tudo tem um preço. O afeto pode se transformar numa boa moeda de troca, com uma dose de chantagem emocional.

Leão: São parceiros leais e divertidos. Ao se relacionar com um leonino você só vai ter a difícil missão de explicar que nem tudo é sobre ele.

Virgem: São muito criteriosos. Se um virginiano escolheu estar com você é porque você passou por todas as etapas de avaliação de um date. Pode se sentir um privilegiado.

Libra: O promoter do Zodíaco! Com libriano não tem treta. Ele quer ficar bem com todo mundo. Agora se quiser ter uma DR com ele, vai ter que esperar a próxima encarnação.

Escorpião: Hiperfocados na relação. Extremamente sensuais. Vão te colocar no centro do mundo deles. O problema é que, se magoar um escorpiano, é melhor mudar de país.

Sagitário: As melhores companhias de balada do Zodíaco. Animados, divertidos, confidentes e leais. Mas com zero paciência para o resto.

Capricórnio: Capricorniano é duro na queda para se relacionar. Levam tempo para confiar. Mas quando confiam, constroem um prédio pra você, dependendo do amor fazem até seu imposto de renda.

Aquário: É um signo animado pra se relacionar. Idealista, gosta de conversar e de dar ideias boas pra resolver sua vida. Só que é tão independente que do nada pode parecer frio, evasivo e nem quer explicar o porquê!

Peixes: O romance para o pisciano é cheio de possibilidades. Ele tem uma maneira lúdica e sonhadora de amar que às vezes acontece só na cabeça dele. Falta avisar ao parceiro.

Veja também

acidente Kayky Brito: confira o que se sabe sobre acidente com o ator atropelado no Rio de Janeiro