Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (14/11)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Qualquer incômodo físico que você venha a sentir nesta sexta-feira está lhe indicando algo na

sua saúde que já deveria ter sido cuidado: o momento é ótimo para consultas médicas e curas,

portanto, apresse-se em buscar um tratamento! No trabalho, blinde-se contra quem o deixa

inseguro e foque em fazer a sua parte.



TOURO 21/04 A 20/05

A vida afetiva segue gostosa, principalmente para o taurino que já está em uma relação fixa:

comece o fim de semana fazendo algo simples e aconchegante com seu par, já que o que vai

fazer diferença mesmo é a qualidade da companhia. Para os que estão solteiros, cuidado com

ilusões e com pessoas frias emocionalmente.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

A dedicação que você tem direcionado à vida profissional cobra um preço: um familiar ou

alguém igualmente íntimo vai mostrar que está carente e precisando de atenção. Que tal dar

uma pausa nas obrigações e se nutrir, também, de uma troca de carinho? Faça circularem as

energias de casa com uma faxina ou rearrumação.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Nesta sexta, tenha uma conversa com aquele filho que está dando mais trabalho ou chame o

seu amor para um papo esclarecedor: a configuração astral destaca o poder do diálogo como

uma ferramenta de resolução de tensões com essas figuras. Se você está enrolado com alguém

e percebe essa pessoa se afastando, deixe ir.



LEÃO 22/07 A 22/08

Em um momento que pede contenção e mais racionalidade na gestão das despesas, você

talvez ainda tenha que lidar com uma despesa adicional ou com a cobrança de um imposto ou

dívida; priorize se livrar desses compromissos antes que eles ganhem um peso maior. Negocie

um custo fixo ou otimize sua renda trabalhando de casa.



VIRGEM 22/08 A 22/09

É possível que hoje um relacionamento seu passe por uma prova de fogo, que pode resultar

num afastamento. Não continue se apegando a quem não lhe faz bem, mesmo que essa

ruptura cause algum sofrimento agora: mais tarde, você vai agradecer. Converse com alguém

próximo e receba um novo ponto de vista sobre tudo.



LIBRA 22/09 A 22/10

A semana está chegando ao fim, e seu cansaço ficará evidente, com a possibilidade até de que

o corpo sinalize a necessidade de descanso. Cuide principalmente da parte óssea, dentes e pele, além de reforçar, também, a sua imunidade. Hoje, pense sobre formas de otimizar suas finanças e gastar menos: terá boas ideias.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje, uma pessoa amiga vai lhe ajudar a enxergar algo de uma forma prática e descomplicada:

esteja aberto a receber conselhos, pois às vezes as coisas são muito mais simples do que

parecem, e só estava faltando um olhar mais imparcial. Esclareça bem uma situação amorosa

para não terminar se vendo em maus lençóis.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Um ciclo está se encerrando, e com ele vem um fechamento na sua vida profissional, ou pelo

menos um dia de calmaria, e assim você conseguirá se concentrar em tarefas ou planos que

para serem executados precisam de sossego e concentração. Resolva problemas familiares de

forma discreta, racional e sem exposições.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O céu de hoje chama o capricorniano a fazer uma reciclagem de crenças e valores éticos e

espirituais. Pode ser bom se engajar com um grupo de acolhimento, aprendizado e debates:

que tal ir a uma palestra, grupo de estudos ou encontro religioso? Se está longe de casa agora,

dê notícias e se informe das novidades.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Às vezes o que parecia um grande problema termina se transformando na própria solução!

Hoje, você será beneficiado com uma dessas viradas: saiba aproveitar a oportunidade e

demonstre ao Universo, de alguma forma, sua gratidão. O momento é bom para a vida

profissional, mas a financeira pede gestos mais equilibrados.



PEIXES 20/02 A 20/03

O sensível pisciano nem sempre consegue usar essa sensibilidade de um jeito sábio, e hoje,

para se proteger, pode terminar magoando alguém. Seja sincero sobre suas emoções e trate

os outros como gostaria de ser tratado. Se está precisando resolver um assunto burocrático ou

de viagem, alguém legal vai interceder!

Veja também