Horóscopo da Sexta: confira o que os astros reservam para esta sexta-feira (04/09)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

O céu desta sexta pede de sua parte uma atitude observadora e prudente. Em vez de ser a pessoa que se antecipa e tem a resposta para tudo, seja aquela que pondera e analisa cada detalhe antes de se posicionar: você ficará grato por não ter se precipitado. Depois de cuidar das obrigações, pode se divertir sem culpa!



TOURO 19/04 A 20/05

Comece o fim-de-semana definindo um orçamento para o lazer: você não precisa abrir mão da diversão, mas ao se organizar antecipadamente, garante que não vai gastar à toa. Nesta sexta- feira, pense em fazer uma reunião de amigos em casa! Se está envolvido com negociações de imóveis, hoje pode conseguir um bom avanço.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

A Lua minguante, que anuncia a fase de desapegos, acontece hoje em seu signo. Assim, é hora de abrir mão de algo individual a fim de beneficiar sua família, que ainda é o tema atual para você. Não esquente: no futuro, colherá as compensações. Use seu carisma para se aproximar de pessoas que possam lhe abrir portas.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Seu estado psicológico definirá o sucesso desta sexta-feira: vale a pena investir em descanso e em atividades que acalmem a mente, reduzir a presença nas redes sociais e se resguardar do burburinho das conversas sem propósito. As atividades profissionais devem ser conduzidas com especial comprometimento e discrição.



LEÃO 22/07 A 22/08

Com a Lua minguante, o leonino é convidado a selecionar as amizades e fazer uma limpeza em conexões, inclusive nas redes sociais: abrir mão desse tipo de validação e focar nas suas conquistas é o que deve ser buscado agora. Adote a perspectiva de que, neste momento, a qualidade dos vínculos vale mais que a quantidade!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Hoje, você deve se posicionar de forma firme no trabalho, mesmo diante de um cenário que pode parecer confuso ou instável: é justamente a sua demonstração de confiança que o tornará a pessoa de referência dentro dele. Conte com a orientação e a aprovação de uma pessoa que tem mais experiência e gosta da sua atitude.



LIBRA 22/09 A 23/10

Esteja preparado para lidar com circunstâncias confusas, que podem vir a ser obstáculos para o desenvolvimento de uma atividade. Nesta fase, você está sendo chamado a refinar a sua intuição, usando-a para tomar boas decisões, sem se basear apenas na razão. Hoje, há um estreitamento de laços com suas redes de apoio.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

As energias astrais de hoje indicam que chegou o momento de admitir que é melhor manter uma distância segura de certas pessoas, porque sempre que elas estão muito perto, alguma coisa dá errado. Fortaleça as amizades que realmente agregam valor! Desapegue de vez de algo doloroso, mas ao qual você ainda se agarra.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

O Universo está começando a fase mensal das faxinas: a partir de hoje, a tendência é de que relações de todos os tipos que não estão contribuindo para o seu bem-estar comecem a se dissolver. Não insista em segurar ao seu lado pessoas que já deram indícios de que não querem ficar. As boas relações permanecem!



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Finalize a semana se desincumbindo de pendências menores a fim de abrir espaço na agenda para o que realmente interessa agora: mergulhe em livros, apostilas e vídeos para dominar um assunto importante, prepare-se para provas e pesquise referências de vida em outros lugares do mundo. Saúde em boa fase: sustente!



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Com a Lua minguante, o aquariano deve dar atenção aos seus filhos, investir na finalização de um projeto autoral e trocar uma atividade de lazer pela resolução de um problema, a fim de não levar pendências para o ciclo que virá. Se uma relação afetiva veio para ficar, hoje ela será consolidada com muita alegria.



PEIXES 18/02 A 20/03

Nesta sexta, use a sua capacidade de sentir o clima dos ambientes para dissipar desconfortos entre pessoas que ama, antes que eles se avolumem; você saberá instintivamente como gerenciar. Algumas questões terão um desenvolvimento mais fácil: aguarde notícias boas sobre dinheiro e a saúde de alguém. Cobre dívidas!

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