Horóscopo: confira o que os astros dizem para esta sexta-feira (10/07)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

Reinvente suas atitudes em relação ao manejo dos recursos materiais e financeiros: é hora de abrir mão dos excessos de gastos e de se unir à família para implementar maneiras simples de economizar. Revise as despesas, consuma produtos e serviços de forma mais consciente e veja como o dinheiro vai começar a sobrar.



TOURO 19/04 A 20/05

Hoje está mais fácil tomar a iniciativa de puxar uma conversa com alguém: pode ser um assunto que está pendente, uma desavença do passado ou uma negociação estagnada. O céu traz uma configuração propensa a promover a harmonia e os perdões. Se tem um projeto digital engavetado, é a hora certa de retomá-lo também!



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Acolha suas emoções, entenda porque elas estão contidas e o que deve ser trabalhado na sua mente e coração: logo, logo, não haverá mais como fingir que está tudo sob controle. Racionalizar o que sente nem sempre dá certo! Considere que em alguns dias uma nova fase começa; agora, visualize o que quer realizar nela.



CÂNCER 21/06 A 22/07

O nativo de Câncer passa por uma fase resolutiva, em que questões antigas da sua vida estão ressurgindo porque precisam de uma solução final. Nesse contexto, rememorar algumas coisas sob uma ótica diferente é inevitável, e hoje você poderá contar com a ajuda de um amigo ou amiga que vai escutar e dar bons conselhos.



LEÃO 22/07 A 22/08

Focando no seu desenvolvimento profissional de longo prazo, hoje você deve sair de cena na medida do possível, e se dedicar a meditar sobre quais serão os próximos passos. Vale a pena rememorar erros cometidos ou oportunidades perdidas no passado, para entender como ocorreram as falhas e corrigir os rumos a partir daí.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Aproveite o clima de renovação que o céu está trazendo, lembrando que para permitir a chegada do novo, é preciso limpar os resíduos do que ainda está lhe prendendo ao passado. Desfaça-se de crenças limitantes e busque conhecimentos que possam ajudá-lo a se entender melhor. Acolha a volta de um amigo para a sua vida!



LIBRA 22/09 A 23/10

Hoje, resolva uma crise no trabalho, adapte-se às reorganizações e use a sua capacidade de superação para começar uma nova fase, deixando para trás o que o atrasa ou impede o seu desenvolvimento. Na vida profissional, uma oportunidade que você pensava estar perdida pode ressurgir: você está pronto para aproveitá-la?



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Seu par afetivo precisa de descanso, e você pode ajudá-lo oferecendo sua parceria, compresença e atitudes práticas. O momento é bom para retomar um plano de férias a dois: que tal revisitarem juntos as informações que já foram reunidas e começar a traçar um plano mais concreto? Amigos em apuros: dá para ajudar?





SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Esta sexta-feira é ótima para cuidar da sua saúde e para concluir pendências práticas: com isso, você sentirá que está no controle da sua vida. Aproveite a reincidência de um sintoma físico desagradável para tratá-lo de vez: marque sua consulta, faça exames que vem adiando e comece agora a deixar hábitos nocivos.





CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Hoje a vida afetiva ganha destaque com a ligação entre a Lua e Mercúrio, que vai permitir uma retomada do romantismo no seu casamento ou relação séria: é tempo de resgatar a paixão do início do relacionamento! Para os solteiros, pode acontecer um ressurgimento de alguém que foi muito importante no seu passado.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Pegue a carona das energias desta sexta-feira para promover uma boa arrumação na sua casa, descartar coisas que não usa mais e providenciar um conserto ou reforma que já vem sendo necessário há tempos: isso vai promover uma boa circulação de energia e abrir espaço para o novo. Vida afetiva intensa, mas incerta.



PEIXES 18/02 A 20/03

Nesta sexta, o pisciano está agraciado com o dom das palavras, que brotarão da sua alma com facilidade e poesia. O dia é ótimo para falar sobre seus sentimentos com alguém, e é bem possível que apareça a oportunidade de se reaproximar de uma pessoa com quem você tem algo mal-resolvido: é hora de ver no que vai dar.

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