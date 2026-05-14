Horóscopo da Sexta: confira previsão de cada signo para esta sexta-feira (15)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

Nesta sexta-feira, a ordem é diminuir o ritmo e se preparar para aproveitar as novas oportunidades de crescimento financeiro que serão disponibilizadas nos próximos dias. Enquanto isso, modere a alimentação, equilibre sua energia física com exercícios leves, mas também descanso, e tente passar o dia gastando pouco.



TOURO 19/04 A 20/05

A Lua já chegou ao seu signo, em fase minguante: dedique esta sexta-feira a se livrar das suas pendências e armazenar energia. Passe longe das polêmicas profissionais e evite comparecer a eventos em que haja muita exposição. É natural que se sinta um pouco cansado e sensível hoje; logo, a sua vitalidade retornará.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

A ordem do dia é se recolher, na medida do possível, ou pelo menos tentar diminuir o ritmo das atividades. Pode ser muito produtivo se dedicar a tarefas que precisem ou possam ser feitas em um ambiente isolado. Dedique um empenho reforçado em se certificar de que regras e normas estão sendo cumpridas devidamente.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Aceite que a sua bateria social está quase esgotada: é melhor descansar e evitar grandes grupos, que vão drenar ainda mais suas energias. Se existe alguma amizade da qual anda pensando em se afastar, talvez este seja um bom momento. Comece a pensar nos objetivos das próximas semanas: quais são os mais importantes?



LEÃO 22/07 A 22/08

Conclua a semana saindo um pouco de cena no trabalho: é hora de parar para traçar as estratégias de crescimento que você vai empregar nas próximas semanas. Será muito importante buscar se integrar melhor com os seus pares ou colegas de profissão: embora você preze pela sua autonomia, as boas relações abrirão portas.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Finalize a semana alinhavando os últimos pontos de uma questão judicial, concluindo uma leitura técnica/acadêmica ou aquele curso online que você adquiriu. Em breve, outros assuntos e aprendizados entrarão fortes no seu radar! Como podem acontecer imprevistos nos afazeres programados, reveja os planos de uma viagem.



LIBRA 22/09 A 23/10

Algo será alterado ou rompido na sua vida hoje, sem que você consiga evitar que aconteça. É importante entender que há fatores poderosos em ação, e que as coisas farão mais sentido em alguns dias: você não tem todas as informações. Tenha a inteligência emocional de não se rebelar contra o que não pode ser mudado.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Suas estruturas afetivo-familiares estão passando por reorganizações, que nem sempre acontecem de forma confortável, e hoje, os incômodos que não foram resolvidos com parentes ou com seu par afetivo tendem a aflorar para receber um ponto final, que pode ser a paz ou o afastamento: as renovações virão depois.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Um pequeno ciclo está chegando ao fim, e ele será fechado de forma mais satisfatória se você sentir que não está deixando nenhuma obrigação em aberto. Dedique-se a resolver pequenas coisas, da ordem da praticidade: isso lhe trará a sensação de que a vida está sob controle. Revise as mensagens antes de enviar!



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Hoje o capricorniano deve investir em momentos tranquilos com os filhos, se os tiver, ou em uma opção de lazer calma e intimista. Se tem projetos pessoais em andamento, adiante-os ou os finalize, porque em breve surgirão novas ideias muito empolgantes para ocupar a sua mente, e você vai querer iniciar logo.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Fique em casa, recupere energias e procure absorver e processar as mudanças, principalmente internas, que estão acontecendo com você. O astral está num clima bem intimista nesta sexta- feira, e provocando metamorfoses profundas na sua alma. Seu desejo por novidades e rupturas com os paradigmas deve ser bem dosado.



PEIXES 18/02 A 20/03

Nesta sexta-feira, a melhor atitude para o pisciano é o silêncio e a observação. Evite conversas desnecessárias, e se precisar desabafar, escreva sobre o que está sentindo, nem que seja para você mesmo. Tente encarar as suas tempestades emocionais como uma forma de processamento interno de tudo que está acontecendo.

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