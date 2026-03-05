Horóscopo da Sexta: saiba quais as previsões do zodíaco da sexta (6)

A- A+

ÁRIES 20/03 A 19/04

Vênus entra em seu signo, portando um novo sopro de autoestima, simpatia e traquejo social que vai fazer com que muitos caminhos se abram nas próximas semanas. Oportunidades afetivas, sociais e profissionais brotarão com facilidade: aproveite! Hoje, apoie o seu cônjuge ou outra pessoa próxima em uma questão familiar.



TOURO 19/04 A 20/05

A entrada de Vênus em Áries, nesta sexta-feira, vem propor aos taurinos uma espécie de auditoria na sua vida afetiva: ela começa por avaliar honestamente a qualidade das suas relações de casal, e passa também por renovar sua relação consigo mesmo: essa é a principal. Nas próximas semanas, talvez seja melhor estar só.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Sua influência social e conexão com amigos ganham a força de Vênus em Áries pelas próximas semanas. Busque renovar ligações de amizade e se inserir em novos grupos: de quebra, pode até rolar uma química diferente com alguém, embora esse não seja o principal objetivo. Hoje, romance no ar e boa conexão com crianças.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Tire uma parte do dia para resolver questões familiares, mesmo que tenha que deixar algumas das suas prioridades de lado por enquanto: logo será possível retomá-las. A entrada de Vênus em Áries inicia uma fase em que sua imagem social e profissional estará iluminada: aproveite para ocupar com brilho seus espaços!



LEÃO 22/07 A 22/08

Uma empolgação diferente tomará a alma leonina a partir de hoje: a entrada de Vênus em Áries lhe despertará novas paixões, que podem ser por conhecimentos, ideologias, culturas e até por pessoas. Nas próximas semanas, mergulhe em estudos, faça uma viagem a um lugar bonito e se abra para conhecer alguém diferente.



VIRGEM 22/08 A 22/09

As coisas vão esquentar na sua vida, graças à entrada de Vênus no seu setor da libido e profundidade. Aguarde, nas próximas semanas, paixões intensas, que podem até tirá-lo um pouco dos eixos; é importante vivenciar isso, mas sem perder de vista o que é saudável. A fase é boa, também, para investimentos financeiros.



LIBRA 22/09 A 23/10

A entrada de Vênus em Áries, que é seu signo complementar, colocará nas próximas semanas pessoas interessantes e colaborativas no seu caminho. Esta fase promete uma renovação n sua vida afetiva, bem como o estreitamento de amizades e o estabelecimento de boas cooperações. Hoje, reajuste expectativas profissionais.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Começa hoje uma fase bem positiva para o escorpiano, que ganha a ajuda de Vênus para suavizar as relações e atividades do dia-a-dia: nas próximas semanas, o espírito de equipe irá reinar, tornando as coisas mais fáceis, porque todos irão colaborar entre si. Hoje, descanse a mente e atualize cuidados espirituais.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

A entrada de Vênus em Áries trará novidades na sua vida afetiva! Os sagitarianos solteiros vão cair na pista, e podem vir a se envolver com pessoas muito parecidas com eles mesmos: animadas, diretas e apaixonantes. Já os comprometidos verão seu relacionamento ganhar um novo fôlego. Hoje, amizades também em foco!



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Sua vida pessoal recebe uma leveza extra, que se manifestará através do ganho de harmonia no lar e de bons momentos com os seus familiares e pessoas íntimas, com as bênçãos de Vênus, que começa um novo trânsito. Curta bastante esses momentos tão agradáveis! Hoje, protagonismo e afirmação na vida profissional.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Nesta sexta-feira, Vênus entra em Áries, possibilitando ao racional aquariano falar dos seus sentimentos com mais confiança e objetividade. Conversas e encontros interessantes deverão acontecer nas próximas semanas, com ênfase nas conexões amorosas. Hoje, defenda com convicção uma ideia: não se deixe intimidar!



PEIXES 18/02 A 20/03

Com a entrada de Vênus no seu setor da estabilidade material, você ganha facilidade para crescer financeiramente: nas próximas semanas, valorize seu trabalho buscando ou criando oportunidades de fazê-lo render mais. Hoje, dedique-se a resolver uma questão incômoda, seja particular, financeira ou mesmo judicial.

