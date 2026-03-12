Horóscopo da Sexta: saiba quais as previsões do zodíaco da sexta (13)

A- A+

ÁRIES 20/03 A 19/04

Nesta sexta-feira, o ariano poderá se perceber em um movimento de sair de cena e diminuir o ritmo das atividades formais e profissionais. Está certíssimo; o momento pede uma dedicação mais intensa à vida familiar, e talvez você esteja precisando mesmo desse retorno às raízes. Tire um tempo para pensar sobre o futuro!



TOURO 19/04 A 20/05

Hoje, seu dia será atravessado por saudades: aguarde notícias de longe ou tome a iniciativa de fazer contato com alguém que está distante. O dia também favorece a redação de textos e a organização de documentos. Você poderá fazer novos amigos em ocasiões como palestras, eventos acadêmicos ou encontros espirituais.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Hoje você deve se dedicar a uma reorganização financeira, que envolve uma análise mais detalhada dos investimentos e recursos compartilhados; esta é uma fase em que os seus caminhos de crescimento patrimonial mais viáveis passam por opções seguras e conservadoras. Um desafio no trabalho está prestes a ser superado.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje você estará cheio de confiança e vendo horizontes positivos: o momento é bom para se afirmar dentro de uma relação na qual, talvez, tenha estado se podando, e até para rompê-la, se for o caso. Procure estudar em conjunto com outras pessoas, e leve adiante o plano de ampliar um negócio buscando parcerias por aí.



LEÃO 22/07 A 22/08

Sonhos grandiosos e exageros de ego não passarão hoje: o momento pede que você se concentre no que está diante dos seus olhos agora. Seja prático, humilde e detalhista, mantendo-se aterrado para não falhar em algo importante. Compartilhe responsabilidades com outras pessoas e tire um tempo para cuidar da sua saúde!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Nesta sexta-feira, amor, paixão, amizade e desejo de um relacionamento mais sério se misturam no imaginário do virginiano, e não tem nada de contraditório nisso: é bem possível que o astral esteja estruturando um envolvimento entre você e alguém que provavelmente já tem sua admiração e simpatia. Vá fundo nessa!



LIBRA 22/09 A 23/10

Para começar bem seu fim de semana, será preciso encontrar um meio-termo entre as gigantescas demandas da vida profissional e o desejo pelo aconchego da vida íntima. Não s culpe: cumpra as obrigações, saia cedo e vá curtir sua casa e entes queridos. Poderá encontrar uma nova maneira de conciliar casa e trabalho!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Tire o dia para se atualizar dos assuntos que estão em alta: é importante ficar por dentro, porque você poderá precisar defender um ponto de vista ou se aprofundar num debate. Lazer e romance também são beneficiados pelo céu desta sexta: marque passeios e converse com uma pessoa sobre o envolvimento de vocês.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Feche a semana resolvendo pendências como pagamentos de contas, quitação de dívidas eacertos financeiros com terceiros. O momento está muito bom para todos esses tipos de negociação. Em casa, peça a cooperação das pessoas a fim de diminuir as despesas ou planejar melhor os gastos domésticos. Alguém pode ajudar!



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Empatia, bom senso e discernimento são os presentes que você ganha da mágica ligação energética entre o Sol e a Lua. Aproveite o dia para se expressar de todas as formas e para aprender algo novo, seja pelas mídias ou de forma presencial. Negociações de caráter comercial ou afetivo são pautas fortes nesta sexta.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Hoje será imprescindível descansar o corpo e a mente: com a Lua minguante em oposição a Júpiter, o estresse e esforços feitos nos últimos tempos vão pesar. Respeite o seu ritmo e não se force para além do que lhe é possível. Vale a pena tirar um tempo para focar o pensamento positivo em um ganho material desejado.



PEIXES 18/02 A 20/03

Nesta sexta, fortaleça uma conexão de amizade com uma pessoa cuja inteligência e maturidade você admira: ela estará aberta a isso e disposta a lhe acolher. Se anda afastado de alguém por quem tem apreço, o momento é ótimo também para fazer um movimento de resgate dessa ligação. No amor, encontros e desencontros.

