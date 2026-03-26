Horóscopo da Sexta: saiba quais são as previsões do zodíaco para esta sexta (27)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

Algo diferente em você, mais maduro e sensível, vai chamar a atenção de alguém muito interessante, e é bem possível que saia algo bacana desse encontro. Se já está numa relação, mostre ao seu amor esse seu novo Eu! O dia também favorece a conexão com os filhos, que estarão abertos a ouvir sua experiência e conselhos.



TOURO 19/04 A 20/05

Resolva logo as turbulências e compromissos de trabalho, até porque será preciso, também, dar uma atenção adicional à sua família. Priorize a vida íntima e ajuste seu estado mental para não ser influenciado por crenças limitantes. Neste momento, você está passando por um profundo processo de elevação espiritual.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Assuma o palanque para divulgar suas ideias e impressionar as pessoas com seu carisma e confiança ao se comunicar. Entretanto, antes de começar, revise detalhadamente seus tópicos e tenha certeza da veracidade do que vai transmitir. Busque comparecer a um evento social, político ou institucional: será bom para você.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Não negligencie questões financeiras hoje; trate seu dinheiro com cautela, resista a gastos desnecessários e priorize quitar dívidas e compromissos. A Lua crescente em bom contato com a sua área do sucesso profissional indica um dia excelente para negociar novas posições no trabalho, com uma melhoria da remuneração.



LEÃO 22/07 A 22/08

A qualidade mais valorizada do leonino hoje será a sua diplomacia, ou seja, a capacidade de lidar bem com posições contrárias à sua: com ela, conseguirá amenizar situações difíceis, mas mesmo assim, ainda há risco de uma situação chegar ao seu limite. Calma! Estudos, concursos, provas e questões legais correm bem.



VIRGEM 22/08 A 22/09

O céu de hoje traz um alerta que não pode ser desprezado: se não vem cuidando bem da sua saúde física e mental, alguma coisa pode chegar ao limite. Atente a sintomas súbitos e se possível, tire o dia para descansar e se tratar preventivamente. Além dos cuidados clínicos, vale a pena investir numa limpeza espiritual.



LIBRA 22/09 A 23/10

Atenção, Libra: sua paz poderá ser abalada por confusões que envolvem as amizades e a sua vida afetiva. Poderá se decepcionar com alguém ou passar por uma ruptura ou afastamento que não esperava, e se acontecer, saiba que foi melhor assim. Preserve-se. Se você está num relacionamento firme e saudável, dia feliz!

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje você precisa estar pronto para receber mudanças na vida profissional que podem impactar diretamente nas dinâmicas familiares; tenha em mente que talvez não tenha como se esquivar, e assim, quanto mais flexível para se adaptar, melhor. Ajuste seu estado mental para não ser influenciado por crenças limitantes.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Idealize um plano B para contornar cancelamentos de compromissos, principalmente se envolverem deslocamentos, já que hoje há uma forte interferência de Plutão sobre suas idas e vindas. Se puder, não lide com documentos, questões legais ou demandas acadêmicas. Pesquise ideias diferentes para um projeto criativo.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

As principais influências astrológicas do dia atuam sobre sua área do equilíbrio financeiro, e elas são desafiadoras: suas economias precisam estar prontas para suportar uma “pancada”, que pode vir na forma de um desembolso imprevisto ou uma perda em investimentos. Que lição há para tirar dessa circunstância?



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Defender sua liberdade e convicções a todo custo será a prioridade do aquariano nesta sexta, e para isso poderá até romper vínculos que o reprimem de alguma forma. Se tem certeza, vá em frente! A semana vai terminando com boas possibilidades de negócios fechados, depois de um processo de amadurecimento e ajustes.



PEIXES 18/02 A 20/03

Hoje, renove a relação com o que é material na sua vida, desde o seu corpo e saúde até os bens e dinheiro: é o momento de ter uma atitude mais confiante, cuidar melhor de si e entender de uma vez por todas que sua liderança e capacidade produtiva valem muito! Invista no bem-estar da mente para que o corpo não sofra.

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