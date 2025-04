Horóscopo da Sexta: confira previsão dos astros para amanhã (18)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Hoje Marte passa para o signo de Leão, o que vai agitar sua vida afetiva com muito fogo: os encontros que acontecerem nas próximas semanas podem até não virar algo certo, mas paixão e desejo não vão faltar. Autoestima e animação em dia! Mas hoje, o trabalho ainda está em primeiro lugar: seja produtivo e se divulgue.



TOURO 21/04 A 20/05

O ingresso de Marte em Leão vai escancarar animosidades dolorosas: aquelas que você tem com quem lhe é mais íntimo. Aproveite que as dificuldades de relacionamento serão expostas para resolvê-las. Mas nem tudo são espinhos: hoje, a Lua capricorniana turbina sua fé. Não ceda às dúvidas; em vez disso, cultive certezas.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Marte chega ao seu setor da comunicação e mobilidade: prepare-se para algumas semanas de agitação e energia. O período será ótimo para começar ou intensificar atividades físicas como caminhada, ciclismo ou corrida, bem como para se dar bem ao fazer uso do seu poder de argumentação. Hoje, ser maduro é seu desafio.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje à tarde o astral coloca em evidência uma necessidade de ajuste no seu casamento (vale também para relacionamentos sérios). Vale refletir: será que ainda há substância nessa relação ou ela está obedecendo apenas a status e regras sociais? Já Marte, entrando em Leão, traz motivação para crescer financeiramente.



LEÃO 23/07 A 22/08

A novidade do astral de hoje lhe toca diretamente: é que Marte em retorno ao movimento direto entra em seu signo, trazendo coragem e espírito guerreiro para partir em busca de tudo que quer conquistar. Aguarde vitórias! À tarde, a Lua em Capricórnio o incita a assumir mais responsabilidades, que vêm em primeiro lugar.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Nas próximas semanas, você vai ter que lutar para manter a ansiedade e a inquietação sob controle, já que o ingresso de Marte em Leão despertará gatilhos profundos e parcialmente incompreendidos. Repouso, contemplação e âncoras espirituais serão imprescindíveis. Aproveite a Lua de hoje para namorar e se divertir!



LIBRA 22/09 A 22/10

O libriano terá seu lado guerreiro acordado pela entrada de Marte em Leão, que toca a sua consciência social e o seu desejo por justiça e equidade, as únicas coisas que o fazem comprar uma boa briga. Vá fundo! A partir da tarde de hoje, os próximos poucos dias serão dedicados a família. Haverá arestas para suavizar.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Pronto para crescer? Marte em Leão anima sua vida profissional bem do jeito que o agrada: com boas competições e desafios para você dar tudo de si, e deixar os demais comendo poeira. Só não esqueça de viver esses embates de forma saudável. Hoje, saiba se posicionar com autoridade, mas sem esquecer da gentileza.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Hoje a Lua entra em Capricórnio, indicando que é um dia em que seu foco deve ser a vida material. Trabalhe para ganhar dinheiro e assim poder bancar seus desejos. Pelo menos hoje, deixe o prazer imediato de lado. A entrada de Marte em Leão incitará seu espírito aventureiro: é hora de fazer as malas para viajar!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Organize-se pela manhã para o que precisará ser feito à tarde, quando a Lua entrará em seu signo. Aí, você se encherá de energia, mas também surgirão os obstáculos, que terá que ter peito para enfrentar. De onde eles virão? Do seu seio familiar. Em paralelo, Marte em Leão trará disputas nas próximas semanas.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

As coisas vão esquentar na sua vida agora, aquariano: o reingresso de Marte em Leão traz amores que podem até se transformar em relações firmes, mas não serão desprovidas de química nem de medição de forças. Será que você tem maturidade para isso? Aproveite a Lua em Capricórnio, que é reflexiva, para pensar sobre.



PEIXES 20/02 A 20/03

O pisciano se beneficia da entrada de Marte em Leão porque ela acorda seu espírito competitivo, preparando-o para as frentes de batalha, principalmente no trabalho. Assuma lideranças. Entretanto, sua saúde pode sofrer com excesso de atividades; saiba dosar. De tarde, a Lua em Capricórnio avisa: encontre os amigos!

