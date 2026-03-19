Horóscopo da Sexta: saiba quais as previsões do zodíaco desta sexta (20)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

O Sol entra hoje em Áries, dando início ao novo ano astrológico, já que o seu signo é o primeiro do zodíaco. Com isso, você recebe uma grande carga energética para dar impulso aos seus planos dos próximos meses. Pode começar! O fim de Mercúrio retrógrado também ocorre nesta sexta, finalizando a fase de revisões.

TOURO 19/04 A 20/05

Com o início do trânsito do Sol pelo signo de Áries, o taurino inaugura seu período de revisões astrais. Nas próximas semanas, o Universo vai trazer pendências a ser resolvidas: não encare como problemas, mas como oportunidades de fechamento. O fim de Mercúrio retrógrado melhora as relações de amizade e traz novas.

GÊMEOS 20/05 A 21/06

Hoje o Sol passa a navegar pelo signo de Áries, o que colocará em evidência, nas próximas semanas, a sua participação na coletividade e relações humanas em geral. Amizades e conexões sociais serão parte importante da sua vida nesta fase. Mercúrio retoma o movimento direto, melhorando o seu panorama profissional.

CÂNCER 21/06 A 22/07

A novidade desta sexta é a renovação trazida pelo Sol em Áries, o que, para o canceriano, vai colocar em foco a vida profissional e desenvolvimentos futuros. É tempo de assumir o protagonismo na sua carreira e de buscar caminhos que lhe concedam mais autonomia. O fim de Mercúrio retrógrado favorece viagens e estudos.

LEÃO 22/07 A 22/08

Para a astrologia, o ano começa hoje, com o Sol em Áries. O leonino se beneficia desse trânsito em assuntos como viagens, intercâmbios, progresso espiritual e desenvolvimento acadêmico: aposte nesses temas nas próximas semanas. Também hoje termina a retrogradação de Mercúrio: problemas se resolverão mais facilmente.

VIRGEM 22/08 A 22/09

As próximas semanas serão marcadas por percepções importantes, desapegos e acontecimentos que fogem ao seu controle: tudo isso faz parte da vida, e com o Sol em Áries, é a sua vez de vivenciar esses temas, que trarão aprendizados necessários. A partir de hoje, também, negócios e amores ficarão mais fluidos. Viva!

LIBRA 22/09 A 23/10

Mais um astro entra no seu setor das parcerias, e esse tem uma força diferenciada: é o Sol, que porta a função de iluminar os assuntos mais importantes das próximas semanas. Ao longo delas, você terá uma visão mais esclarecida do seu relacionamento firme e das ligações profissionais: espere novidades e mudanças.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Sua vida cotidiana ganha a agitação e correria típicas da energia ariana, já que o Sol começa jornada anual por esse signo. Aproveite para demonstrar sua liderança e para resolver questões – profissionais ou pessoais – que demandem iniciativa e agilidade. Mercúrio retrógrado acabou: chega de amores requentados.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Hoje o Sol é que entra no signo de Áries, abrindo de vez sua temporada voltada à celebração dos prazeres: amores, diversão, artes e criatividade serão o foco das próximas semanas. Em paralelo, o fim da retrogradação de Mercúrio aponta que serão superados de vez os obstáculos nos assuntos familiares e de moradia.

CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Uma nova fase da sua vida começa com a entrada do Sol em Áries. Dedique-se, nos próximos trinta dias, à sua casa, família como um todo e parentes mais velhos: com tudo certo nesses setores, você se sentirá mais sólido. Celebre ainda o fim de Mercúrio retrógrado, que vai facilitar a comunicação e deslocamentos.

AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Para a astrologia, o ano começa mesmo hoje, com o Sol chegando ao signo de Áries. Você, aquariano, se beneficiará desse trânsito aprendendo coisas novas e marcando presença mais efetivas nas redes sociais e círculos de conversa. Ainda por cima, termina a retrogradação de Mercúrio, e com isso, a grana volta a fluir.

PEIXES 18/02 A 20/03

Hoje começa um novo ciclo, com o Sol no signo de Áries lançando luz sobre o seu setor das finanças. Nas próximas semanas, ficará mais fácil enxergar oportunidades de melhorar os ganhos e entender por onde estão passando os fluxos da prosperidade. Mercúrio retrógrado também chega ao fim, e sua vida anda para a frente.

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