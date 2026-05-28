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astrologia Horóscopo da Sexta: saiba o que os astros preveem para a última sexta-feira de maio A astróloga Marcela Marques fala de bom humor, possíveis desavenças e mais

ÁRIES 20/03 A 19/04

A semana está chegando ao fim: nada de mau-humor! Não deixe que as suas preocupações ou responsabilidades o façam quebrar o clima harmonioso que está reinando no seu lar. Para relaxar, pense em convidar alguns amigos queridos para uma visita. Haverá motivos para comemorar, como uma melhora de saúde de um parente.

TOURO 19/04 A 20/05

Procure vencer a timidez, saia da toca e mude sua vibração mental para uma frequência positiva: poderá ter boas surpresas se conseguir se abrir para conversar e devolver a atenção que receberá de alguém. Encerre seu dia de trabalho amarrando os termos finais de um contrato, e depois, marque um encontro romântico!



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Preste atenção: hoje perceberá que tem frequentado meios nos quais as pessoas dão valor a marcadores sociais e financeiros com os quais você não se identifica. Em vez de mudar para se adequar, talvez seja melhor procurar novas companhias. Em compensação pelo trabalho duro dos últimos dias, faça algo de bom por si.

CÂNCER 21/06 A 22/07

Nesta sexta, você precisará endurecer a postura para conseguir navegar no ambiente profissional, que estará muito formal e exigente. Não se deixe intimidar e não duvide das suas capacidades, mas saiba que o dia poderá trazer cobranças que vão lhe fragilizar. Para compensar os perrengues, muito romance e diversão!

LEÃO 22/07 A 22/08

Preocupações com sua vida afetiva podem surgir nesta sexta, porque você perceberá – ou irá finalmente admitir – que algo não anda tão bem assim em um relacionamento no qual está envolvido, talvez porque algum aspecto dele fere seus princípios e valores básicos. Este é um bom momento para desenvolver essa reflexão.

VIRGEM 22/08 A 22/09

Você poderá se ver em posição desconfortável em meio a uma desavença institucional ou entre amigos, e talvez precise fazer o papel da pessoa que conciliará os lados; apenas tenha cuidado para que nada respingue sobre a sua pessoa. Mas o dia também terá alegrias: junte os amigos para uma roda de conversa ou de arte.

LIBRA 22/09 A 23/10

Algumas negociações ou interações profissionais e até sociais trarão momentos de atrito hoje; sustente sua posição e não se deixe intimidar por quem acha que sabe ou pode mais do que você. A verdade é que suas conquistas e seu brilho pessoal andam tão evidenciados que estão incomodando outras pessoas: fazer o quê?

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Otimismo e fé são maravilhosamente ativados pelo céu de hoje, graças à boa ligação entre a Lua, Vênus e Júpiter. O dia é ótimo para eventos acadêmicos ou culturais, onde poderá conhecer pessoas inteligentes e amistosas. Ir a uma cerimônia religiosa ou grupo de oração também é uma boa. O mau-humor fica em casa!

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Antes de reclamar do seu relacionamento ou da vida afetiva, vale fazer uma autoanálise: talvez seja você mesmo que está dificultando as coisas, projetando medos e inseguranças. Competição e desconfiança não resolvem: que tal uma boa conversa? Aproveite que a conexão com a espiritualidade está boa e peça ajuda.

CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

O momento próspero e amoroso que você vive com o seu par pode ser atrapalhado pela intervenção de membros da família; é importante levar os conselhos em consideração, mas não se deixar influenciar totalmente por eles. Para os solteiros: invista em conhecer melhor alguém que faz parte dos seus círculos sociais.

AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Use seu poder de agregar as pessoas para manter o ânimo da sua equipe de trabalho, pois hoje será um dia marcado por exigências fora do comum. Saiba direcionar sua indignação para que ela mude as coisas para melhor: apenas reclamar não resolve o problema. Mesmo com tudo isso, o momento é ótimo para a sua carreira!

PEIXES 18/02 A 20/03

A semana está chegando ao fim, e nada mais justo do que querer comemorar de forma divertida, mas é verdade, também, que o seu orçamento anda meio curto. Não use isso como desculpa: procure por opções de lazer com valores acessíveis. O dia também está ótimo para fazer limpezas energéticas e práticas espirituais.

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