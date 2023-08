Hospital informa que transplante cardíaco de Faustão foi realizado "com sucesso"

A- A+

Internado desde o dia 05 de agosto, o apresentador Fausto Silva passou por um transplante cardíaco na tarde deste domingo (27). A informação foi divulgada pelo Hospital Albert Einstein, através de boletim médico. A cirurgia durou cerca de 2h30.

"O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", informa o boletim.

Após rumores de sua morte, Faustão chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais, no último dia 18. Na oportunidade, o apresentador da TV Bandeirantes falou sobre a necessidade da cirurgia, além de pedir orações. Ele também chegou a citar que estava "muito bem assistido", se referindo à equipe médica.

No último dia 20, no entanto, o Albert Einstein, através de boletim médico, indicou agravamento no estado de saúde de Fausto Silva, alertando sobre a necessidade de um transplante coronário. Com prioridade alta, Faustão estava na fila de transplante do SUS.

