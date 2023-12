Hotel de Bansky na Cisjordânia fecha em meio a ataques na região

A- A+

Fundado pelo artista Banksy como forma de protesto à violência, o Walled Off Hotel fechou em meio a ataques de Israel à Palestina, que já mataram mais de 20 mil pessoas em Gaza e outras centenas na Jordânia, onde está localizado.

“Devido aos grandes desenvolvimentos na região, lamentamos decidir fechar o hotel por enquanto”, disse o hotel em comunicado no Instagram. “Publicaremos atualizações aqui conforme a situação evolui.”

Aberto desde 2017, o estabelecimento de três estrelas recebe hóspedes, ou seja, não é apenas uma obra satírica. Está localizado bem em frente ao muro construído por Israel para impedir a entrada de terroristas palestinos e costuma se vangloriar por oferecer a "pior vista do mundo". Na parte interna, obras de Banksy ornamentam as paredes. O destaque fica com o quarto número três, onde acima da cama há um quadro mostrando um palestino e um israelense numa luta de almofadas.

A causa palestina é um dos temas abraçados por Banksy em sua obra. O artista, que nunca revelou sua identidade, já pintou murais nas ruas de Gaza e no muro que separa Israel da Palestina. Nos últimos anos ele vem se dedicando a instalações mais ousadas, como a Dismaland, o parque de diversões distópico aberto por seis dias no ano passado.

