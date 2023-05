Hotel em Porto de Galinhas ganha mural do grafiteiro paulista Speto

A- A+

Localizado em uma das praias mais badaladas do País, o Kembali Hotel, em Porto de Galinhas, vai ganhar nesta sábado (27) o incremento da grafitagem do artista urbano, o paulista Speto, com a inauguração de um mural que passa a integrar o lado externo e interno do Arte Hub do espaço.



No estilo xilogravura, a parte de fora passa a contar com uma sereia pintada. Além disso, um dos quartos do 1º andar do hotel também ganhou a assinatura do grafiteiro, que concebeu artisticamente a sereia no decorrer de nove dias no Kembali Wall .



Leia também • Arte e beleza formam a imponência artística da Capela Dourada, no Centro do Recife • Jovens pintores negros cariocas fazem sucesso no mercado da arte

"Quis fazer essa sereia, que pode ser uma Iara, com as características indígenas e da força das mulheres negras que sempre busco valorizar", contou Speto, complementando que "queria para o Kembali algo que tivesse também relação com o mar e que lembrasse o cordel". Sócia-diretora do hotel, Sabrina Pellitteri, ressalta sua afeição pela arte de rua e conta que Speto sempre esteve no radar do espaço. "O conceito do Kembali é 'work in progress'. É muito bom trabalhar em algo assim porque as possibilidades são infinitas. Sempre gostei de arte de rua, de grafite, street art em geral. O Speto sempre esteve no nosso radar, sou apaixonadas pelos seus trabalhos e é um prazer poder ter sua arte agora junto a nós e às intervenções já realizadas", contou Sabrina.





Crédito: Divulgação

Projetos firmados com artistas brasileiros

Aberto em 2014, o Kembali Hotel, com o projeto "Kembali Arte Hub" estabelecido em 2019, tem firmado parcerias com artistas brasileiros para realização de intervenções em suas instalações.



Coube ao carioca Rafael Uzai estrear com as primeiras artes, na recepção e no paredão externo - tempos depois o mesmo artista retornou para incrementar um dos apartamentos. Também do Rio de Janeiro, Mateu Velasco já deixou sua assinatura no hotel, além da dupla paulista Lanó.



Ainda de acordo com Sabrina, a ideia é ampliar as parcerias e o diálogo com novos artistas. “Desde que fizemos essas primeiras intervenções, não paramos mais de pesquisar, buscar outros artistas e referências. Foi daí que surgiu a ideia do Arte Hub, e de transformar todo o nosso 1º andar, que até então era no tema Balneário, em paredes em branco para que esses artistas deixassem sua marca", pontua.

Crédito: Divulgação

Veja também

Teatro "Cantando com Encanto", espetáculo oficial da Disney, chega ao Recife; saiba como comprar ingressos