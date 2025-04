Hotel onde Lady Gaga se hospedou no México tem diária três vezes menor do que Copacabana Palace

A- A+

Em sua passagem pelo México — para a realização de dois shows no sábado (26) e no domingo (27) —, a cantora Lady Gaga se hospedou num dos hotéis mais luxuosos da capital do país, o Four Seasons Hotel Mexico City. Quem também esteve no mesmo endereço, no mesmíssimo período, foi Katy Perry, que acompanhou a apresentação da colega na plateia.



Apesar da pompa, e do elevado preço, as diárias do melhor quarto no local são três vezes menores do que uma suíte equivalente no Copacabana Palace, onde a americana descansará no período em que estiver no Brasil para o mega show na Praia de Copacabana, no próximo sábado (3).

A diária na suíte Copacabana, também conhecida como Penthouse Suite, tem o valor de R$ 33,8 mil, segundo estimativa feita pelo GLOBO. O quarto que já hospedou celebridades como Madonna, Mick Jagger e Gisele Bündchen é super exclusivo e fica num terraço de acesso privativo no sexto andar do hotel. Obras de arte originais, tapetes orientais e roupas de cama e banho franceses são alguns dos mimos que esperam os hóspedes.

Em 2024, a suíte foi eleita como a melhor acomodação dentro de um hotel na América do Sul, de acordo com o World Travel Awards. Entre as exclusividades, está o serviço de um mordomo exclusivo para os hóspedes do quarto.

No México, a cantora ficou hospedada no Four Seasons, cuja suíte mais luxuosa tem diárias no valor de R$ 12,6 mil. O quarto, que tem uma sala, é equipado com cama king-size. Localizado no Paseo de la Reforma, em área próxima ao Parque Chapultepec, o lugar oferece spa completo.

