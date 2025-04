A- A+

cinema Hotel que inspirou "O Iluminado" levanta empréstimo milionário para se tornar a "meca do terror" Com museu do horror e parceria com festival de cinema independente, Stanley Hotel busca virar ícone do horror

O hotel que inspirou Stephen King a escrever seu best-seller "O Iluminado" está recorrendo ao mercado de títulos para financiar uma grande reforma. O objetivo é consolidar sua posição na indústria cinematográfica, especialmente entre os fãs de clássicos do terror.

Os novos proprietários do Stanley Hotel, que fica no Colorado, nos Estados Unidos, planejam pegar emprestados quase US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,7 bilhão) este mês para expandir suas instalações, conforme documentos da emissão de títulos.

O Stanley Hotel em Estes Park, Colorado — Foto: Divulgação/Stanley Hotel

Localizado perto da entrada do Parque Nacional Rocky Mountain, o Stanley é um hotel independente com 196 quartos, inaugurado em 1909 e listado no Registro Nacional de Lugares Históricos. Seu complexo ocupa mais de 16 hectares, o que corresponde a quase um estádio do Maracanã e meio, e inclui piscinas externas, spa, restaurantes e uma sala de concertos. É o único hotel de serviço completo da região.

King e sua esposa ficaram no hotel por uma noite em 1974 e tiveram a experiência incomum de serem os únicos hóspedes, já que o local fecharia no dia seguinte para o inverno, conforme o autor relata em seu site.

O hotel vazio lhe pareceu um bom cenário para uma história de fantasmas, mas foi um pesadelo que ele teve naquela noite — em que seu filho, então pequeno, gritava enquanto era perseguido pelos corredores do hotel por uma mangueira de incêndio — que deu origem à história de "O Iluminado".

O livro, adaptado para o filme de 1980 estrelado por Jack Nicholson, conta a história de um escritor que, com sua família, é contratado para cuidar de um hotel remoto e assombrado durante o inverno e gradualmente enlouquece. A fachada do hotel no filme foi gravada no Oregon.

"O Stanley é um grande hotel antigo", disse King por meio de um representante. "Para mim, ele está cheio de fantasmas."

Expansão do complexo

Com os recursos da venda dos títulos, o hotel adicionará 65 quartos, construirá um novo saguão, área de chegada e o centro de eventos.

A dívida não tem classificação de risco, trata-se de uma categoria que tende a ser mais arriscada e é vendida apenas a investidores qualificados.

Entre os riscos citados nos documentos estão a possibilidade de tarifas sobre materiais de construção importados aumentarem os custos e levarem a preços mais altos, o que poderia impactar a receita do hotel e do novo centro.

O centro será dedicado ao gênero de terror, com um museu e um arquivo cinematográfico com exposições e eventos curados pela Blumhouse Productions, responsável por filmes como Halloween e Atividade Paranormal. As exposições incluirão cenários e artefatos de filmes, segundo os documentos.

O local também terá um auditório com capacidade para 1.100 pessoas, um teatro com 176 assentos e um speakeasy (bar clandestino).

O hotel reformado continuará sediando o programa anual Sundance Directors Lab, que reúne cineastas iniciantes e consagrados.

Mark Heller, diretor executivo da Colorado Educational and Cultural Facilities Authority (emissora dos títulos), disse em comunicado que os acordos do hotel com Blumhouse e Sundance "vão fortalecer muito a posição do Colorado no cinema". O laboratório também ajudará a ocupar o hotel durante os meses de inverno, quando o turismo é menor, acrescentou.

Como parte da reforma, o hotel se tornará uma subsidiária integral da emissora, uma entidade pública que fornece financiamento para instituições culturais e educacionais no estado.

