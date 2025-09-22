A- A+

STREAMING "House of Guinness" e "The paper": as estreias no streaming na semana de 21/9 a 27/9 Quinta temporada de 'Slow horses' também está na lista

Tim-tim para a novidade do criador de “Peaky Blinders”, Steven Knight, que chega ao catálogo da Netflix na próxima quinta-feira. É “House of Guiness”, série que conta a história dos irmãos que herdaram a bem-sucedida cervejaria irlandesa no século XIX.

House of Guinness (Netflix, a partir de 25/9)

O primeiro dos oito episódio começa em 1868, exatamente após a morte de Sir Benjamin Guinness, o criador do império, agora dividido entre os filhos Arthur, Edward, Anne e Ben, cada um deles escondendo segredos e obrigados a não só manter os negócios como expandi-lo. Os dois primeiros filhos, interpretados, respectivamente por Anthony Boyle (do filme “Tetris”) e Louis Partridge (de “Enola Holmes), são “o coração” da produção.

“Antes de morrer, o pai deles, muito deliberadamente, prendeu Arthur e Edward juntos na responsabilidade pela cervejaria”, disse Knight ao site Tudum, da Netflix. ““As decisões que esses personagens tomam sobre questões pessoais terão consequências para o futuro da Irlanda, o que é um fardo e tanto”.





Desobedientes (Netflix, a partir de 25/9)

O Instituto Tall Pines é o lugar perfeito para corrigir o comportamento de adolescentes problemáticos, segundo sua diretora Evelyn Wade, interpretada por Toni Collette. Mas o lugar não é o que parece quando um policial recém-chegado à cidade começa a investigar estranhos incidentes.

Slow Horses ( Apple TV+, a partir de 24/9)

Sir Gary Oldman está de volta como Jackson Lamb, líder dos agentes do MI5 colocados na “geladeira”da órgão, a Slough House. A quinta temporada começa com o grupo desconfiado quando o especialista em tecnologia Roddy Ho arranja uma namorada glamourosa ao mesmo tempo que acontecimentos estranhos acontecem em Londres.

Guerra dos tênis: Adidas vs. Puma ( Disney+, a partir de 24/9)

A Adidas e a Puma, duas gigantes alemãs, foram fundadas, respectivamente, pelos irmãos Adolf e Rudolf Dassler, que transformaram as rusgas familiares numa disputa ferrenha no mundo do vestuário do atletismo. Esta série documental traz especialistas e atletas mostrando como eles transformaram o esporte para sempre.

A especialista (Apple TV+, a partir de 26/9)

Esta mãe de família, interpretada por Jessica Chastain, monitora grupos de ódio na internet e, uma vez infiltrada neles, ajuda o FBI a desmantelá-los. Um caso específico, que promete abalar as estruturas da sociedade americana, detém sua atenção e pode resvalar na segurança de sua família.

The paper (HBO Max, a partir de 25/9)

A turma que fez o documentário na Dunder Mifflin, empresa de papel retratada em “The Office”, está de volta agora filmando o dia a dia do claudicante jornal Toledo Truth Teller, cujo editor tenta revitalizá-lo. Sabrina Impacciatore, estrela da segunda temporada de “The White Lotus”, está no elenco.

