Quadrinhos HQ com super-herói recifense LGBTQIA+ realiza campanha de financiamento coletivo; entenda Projeto busca viabilizar publicação através "vaquinha virtual" na plataforma Catarse

A HQ “Boy Magya Contra o Monstro do Armário" conta a história de um super-herói recifense LGBTQIA+ que luta contra um governo fascista. O projeto, que deve ser lançado em junho, conta com uma campanha de financiamento coletivo para a sua publicação.

A obra foi criada por Christian Gozatti, doutor em comunicação e fundador da página no Instagram “Diversidade Nerd”, em parceria com Guilherme Smee, publicitário e roteirista de quadrinhos, e Danverdura, ilustrador recifense. Os interessados podem apoiar o projeto através da plataforma Catarse.

O financiamento coletivo foi lançado em abril e tem como meta arrecadar R$ 30 mil para viabilizar a publicação da HQ. Para os apoiadores, serão distribuídas diversas recompensas, que vão de pôsteres até outros livros escritos e ilustrados pelos autores.



Nos quadrinhos, Boy Magia é o alterego de Mario, um doutorando em arqueologia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) que ganhou superpoderes ao encontrar o cristal mágico da Deusa Íris.

Quando Mario está feliz, os poderes do Cristal são ativados e ele consegue materializar qualquer coisa que imaginar. O super-herói usa as suas habilidades para combater a tentativa de golpe do ex-presidente, General Ostra, que desperta das trevas o monstro Gatilho.

