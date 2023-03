Hub PE Criativo: Sesc e Sebrae oferecem programação formativa na área de cultura

A- A+

O Sesc e o Sebrae promovem, em parceria, um projeto para ajudar na formação e profissionalização do setor cultural de Pernambuco. O Hub PE Criativo traz ao Recife, além de palestras e cursos, espetáculos teatrais gratuitos.

As atividades ocorrem até o mês de abril. Algumas serão realizadas em formato online e outras presencialmente, sendo capitaneadas pelas unidades do Sesc Santo Amaro e Casa Amarela.

“Como vender pelas redes sociais” e “Arte digital - Como empreender” são alguns dos temas das palestras. Entre os cursos oferecidos, estão “Teatro, economia e empreendedorismo” e “Fotografia como instrumento de arte”.



O Hub Criativo ainda conta com apresentações culturais. Os espetáculos agendados são: “Mesa de Glosar”, com o grupo Violetas da Aurora; “Nordestinados In Circus”, da Escola Pernambucana de Circo; “Në Rope - A fertilidade da nossa origem”, do Centro da Terra; e o Grupo Magiluth com “Luiz Lua Gonzaga”.

Confira a programação do Hub Criativo:

21/03: O Artista Mediador e a Imersão Territorial no Processo Criativo – Eduardo Bezerra, atuante na Galeria de Artes Corbiniano Lins desde 2017, compartilhará na palestra discussões sobre a mediação cultural como um processo criativo e pedagógico que se desdobra em ações educativas ancoradas no território. Será no Sesc Santo Amaro, onde também acontecem as inscrições.

22/03: E o que mais você faz? – palestra ministrada pelo professor e pesquisador Luís Reis, que traz considerações sobre o teatro como atividade profissional em Pernambuco. É online e gratuito. As inscrições acontecem pelo https://cursos.sescpe.com.br/

23/03: Mesa de Glosar - as Violetas da Aurora trazem um espetáculo que mistura poesia, prosa, conversa, umbigadas e cantigas temperadas com palhaçaria. Também há participação de poetas locais e microfone aberto para quem quiser recitar, cantar ou contar uma história. Será no Teatro Capiba, do Sesc Casa Amarela, com ingressos a partir de R$ 15.

24/03: Në Rope - A fertilidade da nossa origem - o espetáculo apresentado pela Centro da Terra Produções denuncia a política de extermínio contra povos originários latino-americanos e reverencia o xamanismo ameríndio. Será no Teatro Capiba, do Sesc Casa Amarela, com ingressos a partir de R$ 15.

26/03: Luiz Lua Gonzaga Espetáculo gratuito apresentado pelo Grupo Magiluth, às 16h, no Teatro Marco Camarotti, do Sesc Santo Amaro.

27/03: Mesa de Glosinha edição com classificação etária livre do espetáculo apresentado pelo grupo Violetas da Aurora, leva palhaçaria, músicas, poesias, contação de histórias e muito mais para o Centro Social Dom Costa, no Alto José do Pinho, às 16h. Entrada gratuita.

27/03: Nordestinados In Circus - inspirado na força nordestina que também habita o circo, o espetáculo da Escola Pernambucana de Circo traz números que carregam a alegria das músicas, a beleza faceira no malemolejo das danças, a riqueza das tradições culturais e a idiossincrasia da fala nordestina. Será no Centro Social Dom João Costa, no Alto José do Pinho. Entrada gratuita.

27/03: Teatro, economia e empreendedorismo - Como pensar o empreendedorismo nas artes cênicas e as relações entre Estado, Mercado e teatro são algumas das perguntas que movem esta palestra. Será no Sesc Santo Amaro e as inscrições são gratuitas pelo https://cursos.sescpe.com.br/

28/03 a 01/04: Moda e Cena - passarela na comunidade – curso ministrado por Fabiana Pirro abordando posturas, andamento, imagem, respiração, corpo cênico, prontidão e outros atributos que atravessam a moda e o teatro. As aulas são presenciais no Sesc Casa Amarela, onde são realizadas as inscrições.

03 a 05/04 e 10 a 12/04: Desenvolvendo uma mentalidade empreendedora - Andrea Albuquerque orientará os participantes no desenvolvimento do pensamento estratégico e global, apoiada nas teorias do psicodrama, da neuropsicologia e da inteligência emocional. Aulas e inscrições acontecem no Sesc Casa Amarela. O valor é a partir de R$ 26.

10 a 13/04: Guia afetivo cemiterial - com mediações nos cemitérios de Casa Amarela e Santo Amaro, o curso trabalhará a elaboração de roteiros criativos a fim de proporcionar aos visitantes uma experiência para além de um turismo convenciona. Inscrições gratuitas no Sesc Casa Amarela.

17 a 20/04: Fotografia como instrumento de arte – curso gratuito orientado por Juliana Amara no Centro Social Dom João Costa, situado no Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife. Inscrições gratuitas no Sesc Casa Amarela.

18/04: Arte Digital – Como Empreender - palestra gratuita ministrada por Leonardo Lima. Inscrições no https://cursos.sescpe.com.br/

19/04: Como vender pelas redes sociais – palestra gratuita ministrada por Manu de Jesus, via Zoom. Inscrições gratuitas no https://cursos.sescpe.com.br/

24 a 27/04: Grafite, vivência artística urbana – arte como transformação social – curso ministrado por Mila Barros no Centro Social Dom João Costa. Inscrições gratuitas na Central de Relacionamento do Sesc Casa Amarela.





